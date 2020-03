„Z mého pohledu jsme odehráli výborné utkání. Byla tam energie, elán, emoce. Přesně jak to v play-off má být. Určité chyby tam samozřejmě byly, podíváme se na video. Teď si hráči potřebují hlavně odpočinout,“ řekl spokojený trenér HC Děčín Jaroslav Hašek.

„Utkání rozhodlo v náš neprospěch několik faktorů. V prvních dvou třetinách jsme si vypracovali několik obrovských šancí a dokázali jsme proměnit pouze dvě. Byli jsme velice nedisciplinovaní, protože 26 trestných minut v zápase play-off je obrovské číslo. S tím nemůžeme uspět. Nakonec mě zklamalo, že ne všichni hráči na ledě odevzdali své maximum,“ kroutil hlavou trenér Řisut Michal Jäger.

Medvědi využili hned čtyři početní výhody, udeřili i v oslabení. „Přesilovky, oslabení a celkově obrana jsou v play-off rozhodující. Nám se povedlo být v přesilovkách produktivní a zároveň kluci ubránili přesilovky soupeře,“ pochvaloval si Hašek.

Potěšil ho i výkon brankáře Lukáše Lavingera, který navíc přidal šestou trefu Děčína. „Právě kvůli takovým situacím miluji hokej. Ty emoce a radost jsou fantastické. Když vyhrajete a jako třešnička na dortu dá gól i brankář, to je úžasné. Láva nás držel celý zápas. Chytal fantasticky,“ rozplýval se Hašek.

V pondělí od 18 hodin se hraje druhý zápas ve Slaném. Zápas nám ukázal to, co jsem čekal. Každý souboj, střídání, zápas nás bude stát spoustu sil. Musíme dobře bránit, protože Řisuty mají solidní kádr a bude to ještě velmi těžké,“ dodal Hašek.

„Prohráli jsme bitvu, ale ne válku a doufám, že se hráči poučili z chyb,“ burcuje Buldoky Michal Jäger.

HC Děčín -HC Řisuty 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Sýkora (Zajan, Zicho), 8. Oliverius (Kuchynka), 24. Zicho (Sýkora, Zajan), 45. Oliverius (Kaltenböck, Faigl), 52. Sýkora (Volráb), 59. Lavinger (Oliverius) – 15. Zderadička (Rudovský), 22. Patyk, 50. Kolářík (Zderadička).

R: Battěk – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 10:9, navíc Holub (Ř) 10 min OS. Využití: 4:1. V oslabení: 1:1. Stav série: 1:0.

HC Děčín: Lavinger (Brňák) – Černohorský, Loukota, Zicho, Tůma, Balcar, Zdvořáček, Kaltenböck – Faigl, Kuchynka, Chovanec, Ineman, Oliverius, Sýkora, Fojt, Zajan, Horák, Volráb, Smola.