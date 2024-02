Přesně 37 tisíc se podařilo vybrat na exhibičním hokejovém utkání v Děčíně, kde Sigi Team porazil výběr bývalých hráčů FK Pelikán Děčín 14:8. Celá částka putovala šestnáctiletému Vikimu, který se v říjnu 2022 nešťastně zranil a skončil na vozíčku.

Exhibiční hokejové utkání mezi výběrem bývalých hráčů FK Pelikán Děčín a Sigi Teamem vyneslo pro Vikiho 37 tisíc. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Částka byla složená ze vstupného, z dobrovolných příspěvků a také daru 10 tisíc korun od týmu fotbalových legend, který vede bývalý kanonýr Horst Siegl. Zklamala divácká účast, děčínský zimní stadion prakticky zel prázdnotou. Utkání se hrálo 2 x 40 minut hrubého času.

Na příběh Vikiho upozornil Bohuslav „Bobo“ Matys, aktivní fotbalista a rozhodčí, který má za sebou již několik charitativních projektů.

„Tohle má smysl, mě se to samozřejmě líbí. Myslím si, že jsme měli tým dobrých jmen, Šmíca nemohl hrát, je marod. Jen škoda, že za tím číslem 37 nebylo o dvě nuly navíc,“ usmál se hodně unavený Ladislav Vízek, který nedávno oslavil 69. narozeniny.

„Já už si to ani neužívám,“ zavtipkoval. „Bolí mě nohy, už mám na sport dost velký věk. Už je to spíše dřina, než radost. Navíc mě tlačily brusle. Ale mám jednu asistenci. Do Děčína jezdím rád, vždy tady vyhrajeme. Normálně za nás chytá Pavel Kuka, to by asi bylo jiné skóre. Za týden jedeme do Nového Bydžova na další hokej, to už bude o hodně těžší,“ přiznal bývalý skvělý fotbalista.

Bývalí „Pelikáni“ tak prohráli další hokejové utkání proti fotbalovým legendám. Je tam ale náznak zlepšení. „My už tak nějak počítáme, že to prohrajeme. Ale děláme to pro dobrou věc. Myslím si, že se naše výkony zlepšují, nezanechali jsme úplně špatný dojem, bylo to hokejové,“ řekl s úsměvem na rtech Miroslav Paták z děčínského týmu.

Přitom Děčín vedl rychle 2:0, pak se ale naplno rozjel Sigi Team a výhru už nepustil. „Nebylo to Csaplárova past ale Pulpitova past,“ zavtipkoval Horst Siegl, šéf hostujícího týmu. „Prohrávali jsme, ale pak jsme se rozehráli a rozjezdili. Jen škoda, že nepřišlo hodně diváků. Děčínští kluci pro to udělali maximum. I tak to byla skvělá neděle, pomohli jsme dobré věci, padlo hodně branek a některé byly i hezké,“ lehce zhodnotil exhibiční zápas.

FOTO, VIDEO: Bobo Cup přinesl nemocným dětem skoro 40 tisíc

Tým, který je složený z bývalých skvělých českých fotbalistů, má opravdu napilno a víkendy má doslova nacpané k prasknutí. „Kluci si už myslí, že je chci zabít, jak nabitý program máme. Začaly nás bavit hokejové zápasy, chodíme si zahrát třikrát týdně. Jsme rádi, že je o nás zájem. Od dubna už začneme zase hrát fotbal. V plánu máme 35 zápasů, to je skoro jako celý ligový ročník. Těším se na to. Jsem rád, že kluci mají chuť a jezdíme společně do vesniček a měst. V létě si za nás jdou zahrát i hokejisté. Vtipné je, že je baví více fotbal a nás baví více hokej,“ konstatovala bývalá opora pražské Sparty.

Pelikáni by tedy rádi vytvořili novou tradici. Spojit hokejový zápas s charitou a následnou finanční pomocí. „Mrzí mě, že jsme si tohle řekli hrozně pozdě, bylo na to málo času. Péťa Voříšků měl okolo toho plno lítání, klobouk dolů, že to takhle stihl. Příští tok bychom to chtěli více vyšperkovat a vybrat více peněz. Ono 37 tisíc není málo, ale v téhle době vlastně ani moc,“ zamyslel se Paták.

Bývalí fotbalisté kdysi třetiligového Děčína se pravidelně scházejí v prosinci na přátelská utkání. Mohla by se i tady objevit charitativní podtext? „Byly doby, kdy jsme hráli proti gardám Liberce, Teplic a Bohemky. Jenže ty gardy se na konci roku moc neschází, my máme zase problém v létě. Už se takhle setkáváme snad 27 let, nechceme to měnit. Spíše se budeme soustředit na ty hokejové zápasy. Je potřeba to více promyslet, mít na to čas a klid, zapojit sponzory. Podobnou akci jsme uspořádali v Čáslavi a tam se vybralo 150 tisíc,“ prozradil.

PODÍVEJTE SE: Charitativní Bobo Cup objektivem Michala Pacandy

Čas nezastavíme, stárnou i Pelikáni, chuť si zasportovat jim ale pořád nechybí. „Zápasy jsou už těžší, každý má své bolístky. Ale pokud to pořád jde a my můžeme být na hřišti, nahrát si a popoběhnout, tak to je pořád dobré,“ uzavřel vše Miroslav Paták.

Výběr FK Pelikán Děčín – Sigi Team 8:14

Pelikán Děčín: Hertl, M. Vašák – Bedan, Rýva, Mokráček, Šmalcl, V. Vašák, Vrážel – Kargl, Pulpit, Paták – Plucha, Voříšek, Přibyl – Dornbach, Jireš, Erneker.

Sigi Team: Budínský – Vízek, Novotný, Latka, Volešák, Kučera, Ujfaluši, I. Hašek, Siegl, Jarošík.