Je konec. Děčínští hokejisté prohráli čtvrté utkání osmifinálové série, na domácím ledě padly s Letňany 0:1 po prodloužení a sezona pro ně skončila. Skoro osm stovek diváků ale Medvědy odměnilo velkým potleskem.

Momentka ze 4. utkání čtvrtfinále mezi Děčínem a Letňany. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Velmi vyrovnané utkání, ve kterém dominovaly obrany, za 60 minut nenabídlo ani jeden gól. Ten rozhodující přišel v čase 65.04. Hosté vyhráli vhazování, Fiala vystřelil, kotouč šikovně tečoval Mrňa a puk zapadl za jinak bezchybného brankáře Lavingera.

Zatímco se Letňany ponořily do postupové euforie, děčínští hráči vstřebávali velké zklamání. V čele s trenérem Davidem Švagrovským. „Bylo to asi nejvyrovnanější zápas celé série. Oba týmy vycházely z obrany, moc šancí nebylo. Nakonec to rozhodl hodně šťastný gól, my jsme zklamaní. Tak to ve sportu chodí,“ smutně pravil chvilku po zápase děčínský kouč David Švagrovský.

Přesto můžou Medvědi celou sezonu hodnotit pozitivně. Umístění v horní polovině tabulky, lepší nadstavbová skupina, přímý postup do play-off.

„Celou sérii s Letňany možná rozhodl fakt, že řada našich kluků neměla s takovými zápasy zkušenosti. Ale bylo vidět, že jsme se postupem času zlepšovali. Tenhle zápas byl od nás dobrý, hlavně co se týče defenzivní části. Na druhou stranu proti nám stál silný soupeř. Letňany mají ve svém kádru řadu zkušených hráčů,“ přiznal Švagrovský.

Zdroj: onlajny.com

HC Děčín - HC Letci Letňany 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 66. Mrňa (Z. Fiala, Sklenář). R: Hlinka, Glanc – Belko, Janíček. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 764. Konečný stav série: 1:3.

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Vl. Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Tomšík, D. Petrásek, Kaltenböck – D. Tůma (A), Jursa, Faigl (C) – Smola, T. Nezbeda, Parshakov – D. Černý, J. Tůma, Postl – Nowák, Chovanec.