Hokejové týmy HC Varnsdorf zahájily novou sezonu. O novinkách, které na klub letos čekají, se rozpovídal Zdeněk Damašek, předseda klubu a hlavní trenér mládeže.

Krajská liga mužů, Liberecko - 1. kolo: Jičín - Varnsdorf 3:4 po p.p. | Foto: Roman Vlačiha

„Jsem moc rád, že se nám daří získávat hodně nových dětí. Tímto bych rád pochválil náš široký trenérský tým. Je dobře, že se nám daří u těch nejmenších dětí,“ pochvaloval si.

Vzápětí se ještě ohlédl za minulým hokejovým ročníkem. „Myslím si, že právě u mládežnických kategorií jsme měli dobré výsledků. U mužského týmu byl jiný předpoklad. Jenže se nám někteří hráči zranili, někteří odcestovali a dohrávali jsme to ve slepené sestavě,“ zakroutil hlavou.

Ačkoliv byl na varnsdorfském zimním stadionu led připraven 1. září, týmy trénovaly daleko dříve. „Využívali jsme led v okolních městech. Od 1. do 3. září jsme pak měli u nás soustředění pro všechny kategorie. Chtěl bych pochválit město, že nám vyšlo vstříc a led se udělal už na začátku září. Prvním kategoriím odstartovaly soutěže 23. září,“ prozradil Damašek.

Změny hlásí A tým, který tradičně bojuje v krajské lize Libereckého kraje. Velký vliv na to má fakt, že HC Děčín založil rezervní mužstvo. „Kluci z Děčína, co u nás hrávali, logicky budou hrát právě za to nově vzniklé béčko. My tak musíme do A týmu posunout naše junioru. Takže to postavíme na místních hráčích. Logicky to pro nás bude těžká sezona,“ přiznal předseda HC Varnsdorf.

V prvním kole ale Varnsdorf vybojoval senzační dva body, když vyhrál na ledě silného Jičína 4:3 po prodloužení. A Děčín B? Ten se nakonec z krajské ligy odhlásil…

Liberecká liga se rozšířila, nově tam budou působit dva jablonecké týmy. Dohromady jí bude hrát osm celků. „Bude to určitě zajímavější. Čeká na nás tříkolový systém, takže stejný počet zápasů,“ konstatoval.

Jedním z cílů varnsdorfského hokeje je dostat na tamní zimní stadion více mládeže. „Máme v plánu pořádat hodně turnajů. V září jsme jich měli hned několik. Jde o přípravky a třetí třídy. Město nás tak trochu vybízí, abychom led hojně využívali. Takže chceme, aby se naplnila právě mládeží,“ má jasno Damašek.

„Novinkou je také fakt, že jsme konečně sjednotili dresy pro všechna kategorie. Všichni budou mít stejné helmy a kalhoty. To byl náš letitý problém,“ usmál se.

Do nové sezony půjde Varnsdorf tradičně s hodně napjatým rozpočtem. „Každý rok to vlastně dohráváme na nule. Hodně by nám pomohlo, kdybychom sehnali silného finančního partnera. Hodně položek se nám zdražuje, musíme zvyšovat příspěvky. Snažíme se jednat s městem, se sponzory, ale také sehnat dotační příspěvky,“ uzavřel vše Zdeněk Damašek.