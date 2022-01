Vedoucí Turnov se představil na ledě předposlední České Lípy. Domácí se výsledkově trápí a jen těžko odráží ataky posledního Varnsdorfu. Českolipští ale neprodali kůži lacino, po dvou třetinách se šlo do kabin za skóre 5:5. Favorit rozhodl v poslední dvacetiminutovce, kde dal tři branky. Domácí pouze dokázali korigovat díky brance Baška.

Zajímavé utkání se hrálo v Lomnici nad Popelkou. Domácí, kteří jsou třetí, přivítali druhý Jičín. O osudu utkání rozhodla druhá třetina, do které šli hosté s vedením 3:2. Prostřední část patřila Lomnici, která díky třemi góly překlopila skóre na svou stranu a vedení už nepustila.

Poslední Varnsdorf doma hostil Slavoj Liberec. Vikingové vyhráli 6:5 po samostatných nájezdech. „Utkání jako na houpačce. Od začátku jsme lepší, jenže po našem nedůrazu šel Liberec do vedení. Ve druhé části jsme skóre otočili, jenže pak uděláme další chyby a Liberec vede 4:3. Třetí perioda opět bláznivá. Jsme v tlaku a díky dvěma rychlým brankám jdeme do vedení. Jenže Slavoj srovnal a nakonec mohl i vyhrát. Nakonec se šlo do nájezdů. Petr všechno chytil, ve čtvrté sérii pak rozhodl Matějka,“ dodal Hron.

24. kolo: Č. Lípa – Turnov 6:8 (2:1, 3:4, 1:3) B: Nikl 3, Vondra, Holčák, Bašek – Vondráček 2, Hloušek 2, Kysela 2, Maděra, Švík. Lomnice – Jičín 5:4 (2:3, 3:0, 0:1) B: Václavec 2, Mizera, Junek, Knap – Vajsejtl 2, Hladík, Kollman. Varnsdorf – Liberec 6:5 sn. (1:2, 2:2, 2:1) B: Prokop 2, Matějka, Oplt, Pešek – Tomíček 2, Havlíček, Bláha, Šesták.

Tabulka: 1. Turnov 50, 2. Jičín 45, 3. Lomnice n. P. 42, 4. Slavoj Liberec 23, 5. Frýdlant 19, 6. Česká Lípa 17, 7. Varnsdorf 15.