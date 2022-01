Ve finále se utkal Plzeňský kraj proti tomu Libereckému. Oba týmy v základní skupině neprohrály, výběr z Liberecka dokonce neztratil ani bod. Jenže finále patřilo Plzeňskému kraji, který slavil jasné vítězství 7:2. V boji o první místo zářil kapitán plzeňského výběru Adam Benák. Obří český talent ročníku 2007 nastřílel ve finálovém klání čtyři branky a přidal jednu asistenci.

Bronz vybojovala Praha, která v boji o třetí místo přetlačila Moravskoslezský kraj 9:4. Střelecky se blýskl pražský Daniel Krčál, který se trefil hned pětkrát a stal se vůbec nejlepším kanonýrem celého mistrovství.

Ústecký kraj z pěti utkání jednou vyhrál, ve skupině skončil poslední.

Hokejový výběr Libereckého kraje získal na mládežnickém mistrovství krajů stříbrné medaile. Tým, který byl složen z hráčů Bílých Tygrů, ve finále podlehl Plzeňskému kraji 2:7. Druhé místo ale bere všemi deseti.

„Těší mě, že jsme ve skupinových zápasech soupeře přehrávali. Bohužel se nám zranili dva klíčoví hráči – Lukáš Ehrenberger a kapitán Adrien Bartovič, kterému v posledním utkání skupiny zlomili ruku. Plzeňskému kraji jsme vzdorovali a hráli na hranici našich možností. Na papíře je výsledek finále krutý. Díky naší předvedené hře můžeme odjíždět se vztyčenou hlavou. Byla to obrovská zkušenost a stříbrné medaile jsou velkým úspěchem,“ pochvaloval si Vojtěch Fiala, trenér Libereckého kraje.

Zatímco liberecký výběr mohl být spokojen, tým Ústeckého kraje byl daleko zklamanější. V základní skupině A skončil s jedním vítězství na poslední místě. „Nepotkali jsme se s optimální formou klíčových hráčů. Trochu to ovlivnil covid, ale s tím bojovaly všechny týmy. Sehráli jsme vyrovnané zápasy, ovšem v koncovkách jsme nedávali šance. Naopak soupeř nás za naše chyby trestal. Je to zklamání. Hráli jsme vlastně v domácím prostředí, moc se nám to nepovedlo,“ přiznal Viktor Lukeš, trenér Ústeckého kraje.

LIBERECKÝ KRAJ – PLZEŇSKÝ KRAJ 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. Kytka (Seidl), 23. Rozsíval (Vápeník, Bělohorský) – 1. Benák (Trachta), 2. Benák (Úbl), 11. Benák (Trachta), 35. Slačík (Jonák), 46. Benák (Trachta), 53. Klatovský (Jonák), 55. Dyk (Benák, Slačík). Rozhodčí: Ondráček, Petružálek – Povová, Votrubec. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 222.

Liberecký kraj: Bogač – Hrouda, M. Kanca, Seidl, Ehrenberger, Stromský, Vápeník – Bajer, Šťástka, Sanejstr, Kytka, Rozsíval, Maxin, Bělohorský, Krajdl, Bartovič, Choma, Plosová. Trenér: Fiala.

Plzeňský kraj: Oršulák – Fousek, Lučan, Mašek, Kamas, Reisnecker, Černý, Kocek – Hodaň, Dyk, Míčka, Úbl, Benák, Klatovský, Trachta, Slačík, Jonák, Hanzák. Trenér: Pejchar.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 9:4 (3:4, 5:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Krčál (Poletín, Pšenička), 13. Novotný (Kucharčík, Malínek), 16. Novotný (Hrubý), 22. Kucharčík (Hrubý), 29. Krčál (Labuzík, Poletín), 33. Krčál (Pšenička), 33. Krčál (Labuzík, Poletín), 39. Krčál (Poletín, Pšenička), 51. Novotný – 7. Kisza (Wardas), 14. Glos (Wardas), 17. Weiss, 18. M. Vítek. Rozhodčí: Kosnar – Beneš, Kurtin. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 42:25 (13:10, 18:8, 11:7). Diváci: 70.

Hlavní město Praha: Höhlig (21. Tvrzník) – Labuzík, Malínek, Houdek, Štefík, Pšenička, Rachůnek, Cichoň – Novotný, Topol, Hlinka, Kucharčík, Matějovský, Hrubý, Poletín, Halfar, Krčál, Tichý. Trenér: Kročák.

Moravskoslezský kraj: Váňa (23. Král) – Blanar, A. Vítek, Zvejška, Kisza, Glos, Byrtus, Holub – M. Vítek, Weiss, Wardas, Daněk, Fasner, Ostřížek, Drábek, Švančara, Karas, Barna. Trenér: Raszka.