„Bylo nás teď hodně, ale dlouho jsme se na ledě hledali. Mezihra byla složitější. Ale góly a akce byly vypracované, ty se nám povedly. Sehranost trochu chyběla, to bylo vidět. O play off už nehrajeme, to nám uteklo. Ale chceme skončit alespoň na pátém místě. Chtěl jsem, aby si kluci zahráli všichni, když pro nás se už blíží konec sezóny. A nebojujeme ani o postup ani o sestup. Všichni jsou zdraví, tak jsem se snažil všechny využít. Ve středu doma s Hronovem chceme vyhrát a uhájit tak páté místo. Ale úplně poslední utkání nás čeká v sobotu v Letňanech. A to bude těžký soupeř. Ale porazit se dá každý,“ hodnotil utkání jablonecký kouč Vít Jankových.

„Zápas s Jabloncem byl z naší strany velmi nepovedený. Bohužel v Jablonci se nám snad od doby co jsem v Děčíně vůbec nedaří,“ sypal si popel na hlavu Pavel Zajan, útočník Děčína.

V neděli se v děčínské sestavě ukázalo několik juniorů z Chomutova. Mladí Piráti se neztratili a přispěli k sedmi brankám do sítě Hronova.

„S Hronovem nám velmi pomohly chomutovské naděje, které si ze zápasu udělaly celkem gólové hody. Za to jsem hodně rád a moc jim přeji, ať se jim takhle daří dál. Pro nás jejich gólový přínos znamenal zisk tří důležitých bodů,“ usmíval se Zajan.

Medvědi tak utekli Bílině na sedmibodový rozdíl. Do konce základní části sehraje Děčín ještě dva zápasy. Ve středu 23. února hostí od 18 hodin Mostecké Lvy, vše zakončí v sobotu 26. února na ledě Hronova. Bílina odehraje tři zápasy. Děčínská záchrana je tak na dosah ruky.

„Pevně věřím, že máme dost dobře nakročeno k udržení druholigové příslušnosti v Děčíně. Nicméně ještě to není hotové, takže s touto myšlenkou musíme nastoupit ke zbývajícím zápasům,“ dodal Zajan.

Tabulka, skupina sever: 1. Letňany 40/78, 2. Dvůr Králové 39/79, 3. Mostečtí Lvi 40/78, 4. Hronov 40/65, 5. Jablonec n. N. 40/56, 6. Nová Paka 40/52, 7. HC Děčín 40/35, 8. Draci Bílina 39/28.