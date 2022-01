„Na začátku to mělo velké tempo, chvilku nám trvalo, než jsme se tomu přizpůsobili. Domácí měli hodně šance, ale do vedení jsme šli my. Hra se pak vyrovnala. Třetí třetina byla o tom, kdo vstřelí vedoucí branku. Nám se to povedlo a nakonec jsme to se štěstím udrželi. Pro nás hodně důležitá výhra,“ usmíval se Lukáš Lavinger, brankář HC Děčín.

„Dvě třetiny to bylo vyrovnané, stále nás trápí koncovka. Zápasy rozhodly individuální chyby,“ hlesl Martin Táborský, kouč Hronova.

Je to pro Medvědy opravdu důležitá výhra, přesto mají na Bílinu stále sedmibodový náskok. Poslední Draci totiž vyhráli na ledě Nové Paky. A právě ve středu 12. ledna se oba celky střetnou na děčínském ledě.

HC Wikov Hronov - HC Děčín 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Lavrenov (Exner, Sýkora), 28. Teuber (Nazarov), 38. Kubeček – 11. Faigl (Janoušek, Kaltenböck), 24. Kostourek, 35. Kostourek (Chlouba), 47. Kostourek (Chlouba), 52. Kostourek (Chlouba).

Rozhodčí: Kopeček – Řezníček, Štěrba. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 368. Střely na branku: 28:43.

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Gottfried, Kaltenböck, F. Černohorský, Stuchlý, Tenkrát, Kučera – Chrpa, Kostourek, Ineman, Zajan, Zika, Hruška, Janoušek, Faigl, Chlouba, Šeliga.

Tabulka skupiny Sever: 1. Letňany 56, 2. Mostečtí Lvi 54, 3. Dvůr Králové 54, 4. Hronov 45, 5. Jablonec nad Nisou 43, 6. Nová Paka 41, 7. Děčín 25, 8. Bílina 18.