„Dnes se nám to hodnotí dobře, protože kluci makali nadoraz celý zápas. Odvedli opravdu kus práce,“ pochválil svůj tým trenér HC Děčín Jaroslav Hašek.

Děčínští hokejisté přitom nebyli daleko tříbodovému vítězství. Ještě pět minut před koncem vedli 4:2, ale hosté dokázali srovnat a poslat duel do prodloužení.

„Trochu škoda, že jsme nevyhráli za tři body. A ještě více nás mrzí, že jsme dostali dvě branky v naší přesilovce. Mrzí nás to, ale i dva body bereme. Nájezdy nám dnes vyšli výborně, ale to je vždy loterie,“ zdůraznil Jaroslav Hašek.

Medvědi tak zůstávají stále na čtvrtém místě, Řisuty ale ztrácejí pouze dva body. Pro Děčín bude důležité bodovat právě s celky, které jsou v tabulce pod ním. „Zápas to byl opravdu těžký. Teď nás čeká Trutnov. Doma hrají vždy výborně. Musíme chytit začátek zápasu abychom měli o co hrát až do konce utkání. Tabulka se celkově hodně vyrovnává a každý bod může na konci hrát svojí roli,“ dodal Jaroslav Hašek.

HC Děčín – Vlci Jablonec n. N. 5:4 sn (0:1, 1:0, 3:3 – 0:0)

Statistiky: 24. Fojt (Tůma, Volráb), 47. Kuchynka (Faigl, Zdvořáček), 52. Zajan (Oliverius, Balcar), 52. Zdvořáček (Faigl, Oliverius), rozh. náj. Sýkora – 10. Maďar (Pavlů, Plíhal), 42. Kačírek (Král, Jursa), 55. Jursa (Kačírek, Král), 59. Krejsa (Kačírek, Král).

Rozhodčí: Čáp – Žídek, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:2.

HC Děčín: Lavinger (Brňák) – Loukota, Zdvořáček, Kaltenböck, Černohorský, Zicho, Tůma, Balcar – Kuchynka, Dörner, Sýkora, Chovanec, Zajan, Fojt, Oliverius, Smola, Volráb, Faigl, Ineman.