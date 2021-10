Pět zápasů prohráli, nedávali branky. V sedmém kole se ale děčínskou hokejovou kabinou opět nesl vítězný ryk. Medvědi doma porazili Hronov 5:3.

Hokejisté Děčína doma porazili Hronov a slaví druhou výhru v sezoně. | Foto: Miroslav Zdražil

„Bylo vidět zlepšení v samotné hře. Byli jsme lepší, soupeř zase tolik šancí neměl. Kluci to odmakali. Bylo vidět, že po těch pět porážkách v řadě to nebylo jednoduché. Zlepšujeme se nám útok, to je dobře. Ale je potřeba to rozložit mezi všechny lajny. Přesto je potřeba se více tlačit do branky a více si pomoct v přesilových hrách,“ zhodnotil vše Jan Havlíček, manažer HC Děčín.