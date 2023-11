Náročný program hokejistům Děčína moc nevoněl. Medvědi sehráli tři zápasy během šesti dnů a vybojovali tři body. Po „povinné“ výhře 10:4 na ledě Řisut přišly dvě porážky. Doma s Mostem a naposledy venku s Táborem.

Děčínští hokejisté prohráli v Táboře 3:8. | Foto: hctabor.com

Děčínští během posledních tří vystoupení inkasovali 17 branek. „Musíme pořád pracovat s pokorou. Soutěž bude už jen těžší, takže musíme být stále připraveni na každý zápas. Ve hře směrem dozadu máme určité rezervy,“ řekl trenér David Švagrovský po výhře v Řisutech.

Následovaly dvě porážky, hlavně ta domácí s Mostem byla zbytečná. Po neúspěchu na ledě Tábora přesto Medvědi drží stále páté místo.

„V první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři, který si i v decimovaný sestavě dokázal najít cestu k vítězství. Co se naší hry týče, tak první dvě třetiny jsme i přes převahu soupeře drželi krok. Myslím si, že díky Lávovi, který podal fantastický výkon, jsme byli na dostřel. Ve třetí třetině jsme po dobrém vstupu do úvodního střídání bohužel navázali dvěma, třemi střídáními, ve kterých jsme udělali špatná rozhodnutí a obrovské chyby a ty rozhodly o zápase. Pak už se to víceméně překlopilo na stranu Tábora a na ledě byl jen jeden tým," přiznal Švagrovský.

Ve středu 22. listopadu čeká na Děčín velké derby proti Ústí nad Labem. Hraje se na děčínském zimním stadionu od 18 hodin, Medvědi jsou papírovým favoritem.

„Vyhráváme zápasy jako jeden tým, tak samozřejmě i jako jeden tým zápasy prohráváme. Musíme se z toho oklepat, připravit se na středu, kdy nás čeká derby a udělat všechno pro to, aby na ledě byl úplně jiný mančaft," dodal kouč HC Děčín.