„Je to úžasná věc, jsem rád, že se to událo. Hlavně pro lidi v Děčíně. Prostě se tady něco děje. Martin Pulpit, Vláďa Šmicer, nebo Míra Paták – to jsou ti, kteřím je potřeba poděkovat za organizaci,“ pochvaloval si vše Petr Voříšek, který nastoupil za Pelikány.

Tým, který sestavil rodák z Verneřice Vladimír Šmicer, byl jasně lepší. Aby taky ne, když se na led dostanou několikrát týdně. „Bylo vidět, že chodíme na led třikrát, nebo čtyřikrát týdně. My hrajeme fotbaly, tenisy, golfy. Scházíme se často. A jsme rádi, že to klaplo i v Děčíně,“ pousmál se bývalý vynikající kanonýr Jan Koller.

„Já jsem sice na bruslích několikrát stál. Ale teď to vůbec nebylo vidět. Je vidět, že kluci, co hráli proti nám se scházejí a udržují se. Hráli dobře,“ pochvaloval Voříšek soupeře.

Hattrickem v dresu Czech Team 96 se blýskl ústecký rodák Jiří Jarošík. „Dali jsme hodně gólů, to nás baví. Je pravda, že ve fotbale jsem asi hattrick nikdy nedal. Maximálně, když jsem byl mladý. Jelikož jsem ale vyrostl v Ústí nad Labem na sídlišti, mastili jsme tam hokejbal. Takže hokejkou to šlo, zlepšil jsem brusle. A stal se ze mě hokejový střelec,“ pochlubil se bývalý vynikající středopolař.

Jedním z hlavních, kteří se o tuto akci zasloužili, byl Vladimír Šmicer. To on s Pelikány vymyslel u piva v hospodě právě tento exhibiční hokejový zápas. „Minulý rok v prosinci mě poprvé vyšlo, aby si zahrál tradiční přátelský zápas za Pelikány. Potom jsme seděli u piva a dala se řeč na hokej. A já jsem řekl, že mám v Praze tým bývalých fotbalistů, který hraje hokej. A tak se to upeklo,“ prozradil držitel dvou medailí z fotbalových ME.

Konečný výsledek zněl jasně ve prospěch českých fotbalových hvězd. „Bylo to nakonec asi moc kruté. Hlavně oba týmy moc nevěděly, jak je ten druhý silný. Já jsem kluky z Děčíně varoval, že chodíme hrát dvakrát týdně. My máme v týmu asi dvacet, nebo třicet hráčů. Chyběli například Poborský, Berger, Černý, Ujfaluši, nebo Kováč. Vždy si uděláme dvě pětky, má to pak dobré tempo,“ pochvaloval si vítěz Ligy mistrů.

Uvidíme v Děčíně ještě někdy podobnou akci? Aktéři obou týmů to rozhodně nevyloučili. „Bylo to rychle domluvené a myslím si, že to bylo na pěkné sportovní, ale i společenské úrovni. Přišlo i hodně diváků, v hospodě to ještě probereme. Kořením hokeje jsou branky a těch diváků viděly mraky,“ hodnotil vše Martin Pulpit, bývalý trenér FK Pelikán Děčín. „Jedním ročníkem neskončíme. Přemýšleli jsme o basketu, ale tam bychom byli ještě větší outsideři,“ dodal Pulpit.

„Já budu rád, když se to bude opakovat. V Děčíně se mi líbí, poprvé jsem tady hrál hokej, rád se vrátím. Martin Pulpit něco říkal o basketu, tam by ta úroveň byla asi daleko horší. Sice bychom měli výškovou převahu…ale stejně. My hrajeme fotbaly, hokeje, tenisy, golfy. Ale necháme se překvapit,“ uzavřel vše Vladimír Šmicer.

Na zimní stadion si našlo cestu zhruba pět set diváků.

Czech Team 96: Volešák – Novotný, Janů, Koller, Kubík, Nezmar, Vízek, Vidlička, Šmicer, Siegl, Jarošík.

FK Pelikán Děčín: Hertl – Paták, Raba, Plucha, Mokráček, Voříšek, Přibyl, Erneker, Pulpit, Dornbach, Vrážel.