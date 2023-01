Děčín do zápasu vstoupil tragicky, po dvou minutách prohrával 0:2. Od té doby ale na ledě dominoval a mohl domácím načepovat potupnou desítku.

„Zápas měl z naší strany dva pohledy. Ten první byl jako z toho nejstrašidelnějšího hororu, kdy jsme během necelých dvou minut dostali dvě branky. Ten druhý pohled byl, že od této doby jsme byli jasně lepším mužstvem. Soupeře jsme přehrávali hlavně pohybem, vytvářeli jsme si spoustu šancí, které jsme proměňovali. Je to jen další dílek do naší mozaiky. V sobotu a ve středu nás čekají další dva domácí zápasy a nám nezbývá nic jiného, než oba vyhrát, abychom se udrželi ve hře o předkolo play-off. Nesmím zapomenout a poděkovat početné skupině fanoušků, kteří nás přijeli povzbuzovat a byli slyšet i po těch prvních dvou minutách,“ nechal se slyšet Tomáš Mareš, kouč HC Děčín, který na desáté místo ztrácí šest bodů.

To Jablonec zůstává na předposledním místě. „Dobrý vstup do utkání. Pak zase náš opětovný problém, nejsme schopní dál gól. Dostali jsme jeden gól v oslabení a druhý po naší chybě. Šancí jsme měli stejně jako Děčín, bohužel bez využití. Pak už se to jenom dohrávalo. Nervy pracují, ale máme o trochu lepší pozici po domácí výhře proti Řisutům,“ uvedl jablonecký kouč Jan Šuráň.

HC Vlci Jablonec n. N. - HC Děčín 2:9 (2:2, 0:4, 0:3)

Branky a asistence: 2. Dospěl (Kačírek, Had), 2. Jursa (Maďar) – 5. D. Tůma, 18. L. Nezbeda (Kučera, Volráb), 32. T. Nezbeda (Faigl, D. Tůma), 33. T. Nezbeda (D. Tůma), 36. L. Nezbeda (J. Tůma, Pšenička), 36. Faigl (Gottfried, Brož), 46. Faigl, 50. J. Tůma (Trávníček, Pšenička), 51. T. Nezbeda (Macek)

Sestava Děčína: Lavinger (Skokan) – Brož (A), Černohorský, Kučera, Charvát, Gottfried, Mikulec – D. Tůma, T. Nezbeda, Faigl – Paršakov, Volráb (A), Trávníček (C) – J. Tůma, L. Nezbeda, Pšenička – Macek.

Tabulka, nadstavba B: 1. Písek 53, 2. Benátky 50, 3. Děčín 44, 4. Cheb 43, 5. Řisuty 28, 6. Klatovy 23, 7. Jablonec 22, 8. Hronov 13.