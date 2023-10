Zajímavou podívanou zatím nabízí Krajská hokejová liga na Liberecku. Nově v ní startuje osm celků, po pěti kolech je čelo tabulky hodně našlapané.

Hokejisté České Lípy (bílá) doma porazili Varnsdorf 8:2. | Foto: Jaroslav Marek

Vedoucí Turnov prohrál v Lomnici nad Popelkou 0:3. Toho využila Česká Lípa, která doma porazila Varnsdorf 8:2 a bodově se dotáhla na aktuálního lídra.

„Zase tak lehké to nebylo. První třetinu jsme prohráli, po druhé jsme vedli 3:2. Kluky musím pochválit za poslední třetinu, kterou vyhráli 5:0. Varnsdorf pak odpadl fyzicky,“ zhodnotil utkání Karel Horák, kouč České Lípy.

Jeho svěřenci mají před sebou o víkendu velký šlágr. Dnes od 17 hodin hrají právě na ledě prvního Turnova. „No, to nás asi hodně prověří,“ usmál se Horák.

Českolipské ambice jsou jasné a jednoduché. „Chceme se dostat do play-off, to je jasný cíl. Bude to zase systémem, že první dva týmy budou stát a jakési předkolo budou hrát celky od třetího do šestého místa. Minimálně v této skupině chceme být. Kádr se nám přes léto defacto nezměnil,“ prozradil.

Horák kvituje, že se soutěž rozšířila na osm mančaftů. „Jasně, to je dobře, bude to zajímavější. Myslím si, že oba celky z Jablonce se rozjedou. Jak Vlci, tak Gepardi mají ve svém kádru hráče, kteří mají druholigové zkušenosti. Myslím si, že oba promluví do vršku tabulky,“ dodal trenér České Lípy.

Právě tým TJ HC Jablonec nad Nisou (bývalí Vlci) jsou o bod zpět na třetím místě. Naposledy doma porazili v této sezoně zatím průměrný Jičín 4:1. „V první třetině byl Jičín lepší než my. Hodně nás podržel náš gólman Robert Leško. Nebýt jeho, tak jsme mohli v první třetině prohrávat. V kabině jsme si řekli, že to takhle dál nepůjde, že musíme být obětavější a víc se o ty kluky opírat. To nás nakoplo, začali jsme se na střídačce víc podporovat a začali jsme víc střílet,“ pravil kapitán Jablonce Roman Švík.

Čtyři zápasy mají za sebou v rámci Krajské ligy Libereckého kraje hokejisté Varnsdorfu. Ti nastoupili do nové sezony s hodně omlazeným kádrem a drtivou většinou odchovanců.

Vikingové sehráli čtyři zápasy, ve kterých nasbírali tři body. V tabulce jsou zatím poslední, mají však utkání s Frýdlantem k dobru. V pátém kole podlehli České Lípy vysoko 2:8. „Bohužel jsme tam jeli v neúplné sestavě. Kluci vydrželi dvě třetině, v té třetí už jsme prostě nestíhali. Musíme ale uznat, že Lípa měla celý zápas převahu,“ přiznal Zdeněk Damašek, předseda klubu a hlavní trenér mládeže.

Jak klubový předseda hodnotí vstup do nové sezony, ve které Varnsdorf nemá přehnané cíle? „Rozhodně jsem nečekal, že budeme po čtyřech zápasech první. Máme hodně mladý tým. Potěšila nás výhra za dva body v prvním kole v Jičíně. S Lomnicí jsme také měli vyhrát. Vedli jsme 3:2, ale soupeř dvě minuty před koncem vyrovnal a pak rozhodl čtyři vteřiny před koncem prodloužení. Hrají za nás šestnáctiletí kluci. Na jednu stranu jsem rád, že jsme to dali dohromady a můžeme vůbec hrát. Zatím je to podle mě dobré,“ má jasno Damašek.

Varnsdorfský hokej už se nemůže spoléhat na hráče z Děčína, jelikož ten si v ústecké krajské lize založil rezervní tým. Ten ale záhy zrušil. „Je to pravda, ale že by k nám teď jezdilo několik hráčů z Děčína, to se neděje. Prostě už nechtějí dojíždět takovou dálku a obětovat tomu tolik času. Máme tu dva děčínské hráče, ale přišli dva jiní, kteří tam měli hrát za béčko,“ prozradil.

Právě poloha města je kamenem úrazu pro varnsdorfský hokej. „Snažíme se přivést i hráče z venku, ale pravdou je, že se to moc nedaří. Když si vezmeme Liberecké kraj, tak tam je blízko Liberce Turnov nebo Frýdlant. Takže pokud tam nějaký hráč odpadne, nebude přece jezdit až k nám, když tam má jiné kluby na dojezd deset až patnáct minut. Bohužel v Ústeckém kraji je to podobné. Hráčů je tady dost, ale zase jsou kolem Ústí kluby, které jsou prostě blíž. Je to našeho nevýhoda, pracujeme tedy s místními kluky,“ dodal Zdeněk Damašek.

TJ Jablonec hraje v sobotu od 17 ve Frýdlantu, jablonečtí Gepardi, aktuálně sedmý tým, hrají v neděli od 18.15 doma proti osmému Varnsdorfu. V neděli pak ještě hraje od 17 hodin na domácím ledě Jičín, který hostí Lomnici nad Popelkou.