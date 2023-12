Na dně tabulky krajské ligy Liberecka zůstávají hokejisté Varnsdorfu, kteří mají po deseti bodech tři body. Poslední výkony ale naznačují zlepšení tamních Vikingů.

Hokejisté Varnsdorfu doma podlehli České Lípě 1:3. | Foto: Jiří Laštůvka

Naposledy Varnsdorf doma podlehl druhé České Lípě 1:3. „Pozitivně hodnotím fakt, že se naše hra začíná srovnávat. Samozřejmě na to má vliv, v jaké se sejdeme sestavě. Když jsme skoro kompletní, dokážeme hrát vyrovnané zápasy. Jako teď s Lípou, nebo naposledy s Jabloncem. Prohráli jsme sice 3:5, ale byl to vyrovnaný boj, když jsme poslední gól dostali do prázdné branky. Body sice nepřiskakují. Tomu ale nepřikládám velkou důležitost. Celkově to bereme jako nultou sezonu, jelikož máme v sestavě opravdu hodně mladých kluků. Věřím, že se budeme zlepšovat a že kluci budou hokejově zrát,“ zhodnotil vše Zdeněk Damašek, předseda HC Varnsdorf.

A jaký je program varnsdorfských hokejistů do konce roku? V neděli 10. prosince hrají doma od 15.30 proti jabloneckým Gepardům a o týden později nastoupí od 18 hodin v Turnově.

Tabulka krajské ligy: 1. Turnov 25, 2. Česká Lípa 24, 3. Jičín 22, 4. Lomnice n. P. 19, 5. Frýdlant 16, 6. TJ HC Jablonec 16, 7. Gepardi Jablonec 13, 8. Varnsdorf 3.