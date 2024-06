Ačkoliv jsou venku letní teploty a nová druholigová sezona je ještě daleko, hokejový klub v Děčíně nelení. Vedení, v čele s manažerem Janem Havlíčkem, má napilno.

Děčínští hokejisté si střihli charitativní zápas proti děčínským basketbalistům. | Foto: Akim Nguyen

Medvědi stále řeší post trenéra pro A tým. „Oslovili jsme dva kandidáty, se kterými jednáme. Zatím tedy není jasno. Ale já bych to chtěl mít vyřešené do konce června. Věřím, že to stihneme,“ prozradil Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ten také dává dohromady hráčský kádr pro další sezonu. Tým, který v posledním ročníku vedl kouč David Švagrovský, by měl zůstat pohromadě. „Dobrou zprávou je, že ta základní kostra by měla zůstat pohromadě. Udrželi jsme první lajnu, to je klíčové. Takže zůstává Tomáš Faigl, Tomáš Nezbeda, David Tůma nebo Vláďa Brož. Tento týden bychom měli dotáhnout jednu posilu do útoku, ještě sháníme někoho do obrany. Tým by měl být doplněn o kluky, kteří by měli přijít z litvínovské juniorky. Takže ten tým by měl být hodně podobný, jako v minulé sezoně,“ řekl Havlíček.

Hráčům do konce června běží letní příprava, potom přijde na řadu volno. „Na led bychom chtěli jít 5. srpna,“ doplnil manažer.

Na třetí nejvyšší hokejovou soutěž čeká nový herní systém. Ve skupině Západ se ruší nadstavba a nebude se hrát ani předkolo. V nové sezóně odehraje Děčín během základní části 39 zápasů. Poté přijde na řadu osmifinále play-off, kam postoupí prvních osm týmů.

„V naší západní skupině je o jednoho účastníka méně, budeme hrát tříkolově. Mně osobně to asi nevadí, těch 39 zápasů je optimálních. Myslím si, že až do posledního kola bude o co hrát,“ podotkl.

Hokejisté Děčína si na své konto připsali dobrý skutek. Střihli si basketbalový zápas proti děčínským Válečníkům. Vše organizovala Evropská obchodní akademie v Děčíně. Výtěžek z celé akce pak putoval na dětské oddělení děčínské nemocnice.

Jedno z nejtěžších rozhodnutí v kariéře. Jaké plány má Švagrovský do budoucna?

„Jsme rádi, že jsme mohli nějakým způsobem pomoct. Kluci si to užili, jen jsme to nechtěli basketbalistům kazit. Přeci jen tohle nebyla naše parketa,“ usmál se.

Zajímavého osobního úspěchu dosáhl právě Jan Havlíček, který se dostal do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. „Já jsem krajským předsedou Ústeckého kraje, který mě právě nominoval jako kandidáta do výkonného výboru. Já jsem rád za to, jakou podporu jsem měl. Pokud jsem do dobře spočítal, tak jsem dostal 56 hlasů od 61 delegátů. Moc si toho vážím. Vím, že nemůžu nabídnout tak slavné jméno, jako jiní. Můžu nabídnout pracovitost, což je určitě důležitější, než jméno,“ dodal na závěr.