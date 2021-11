Sváteční středa se českolipským hokejistům povedla. Proti Varnsdorfu šli do vedení v průběhu první třetiny, díky dvěma slepeným brankám. Skóre otevřel Jiří Žák, za 44 vteřin využil přesilovku Dominik Bašek.

Na další branku se čekalo až do 32. minutě, opět padla do sítě varnsdorfského Vojtěcha Slámy. V čase 31.39 se prosadil Martin Preussler. Zpátky do zápasu se Varnsdorf vrátil díky trefě Martina Žďánského, ovšem za necelou minutu vrátil domácím tříbrankový náskok opět Dominik Bašek.

V poslední periodě se o slovo opět přihlásil Varnsdorf. Ve 43. minutě snížil Karel Horák. Jenže českolipská odpověď přišla za 57 vteřin, kdy se prosadil Radek Holčák a zlomil tím snahu hostů o zvrat v utkání. Skóre pak kosmeticky upravili Michal Beránek s Radkem Holčákem.

Krajská hokejová liga pokračuje o víkendu, kdy jsou na programu tři zápasy.

HC Česká Lípa - HC TS Varnsdorf 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Žák (Novák), 6. Bašek (Havel), 32. Preussler, 36. Bašek (Dvořák), 43. Holčák (Krupička), 53. Beránek (Krupička, Holčák), 59. Holčák (Krupička) - 35. Žďánský (Sitár), 43. Horák (Černohorský)

Čes. Lípa: Bouška (Andrýsek) - Žák, Zet, Havel, Novák, France, Rašín, Beránek - Češka, Bašek, Holčák, Gaszi, Preussler, Krupička, Veber, Dvořák, Šesták.

Varnsdorf: Sláma - Pípa, Oplt, F. Damašek, Tenkrát, Sitár, Arnold, Černohorský - Rubeš, Damnitz, Kouřil, Matějka, Prokop, Pešek, Horák, Z. Damašek, Žďánský.

Program dalšího kola: Sobota, 20. listopadu: Slavoj Liberec - Frýdlant (18). Neděle, 21. listopadu: Varnsdorf - Lomnice (15.30), Turnov - Jičín (17)

Tabulka: 1. Turnov 26, 2. Jičín 21, 3. Česká Lípa 15, 4. Lomnice 12, 5. Frýdlant 9, 6. Slavoj Liberec 7, 7. Varnsdorf 6.