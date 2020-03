Předkolo play-off začne Děčín doma. V sérii hrané na tři vítězné zápasy se mu do cesty postaví Řisuty. „Postupové šance budou padesát na padesát,“ myslí si kouč HC Děčín Jaroslav Hašek.

Poslední zápas s Vrchlabím byl docela divoký, padlo v něm 15 branek.

Začátek byl velmi špatný, z naší strany hodně vlažný, měli jsme ze soupeře přílišný respekt. Ve druhé třetině tam byla z naší strany energie a nasazení. Ve třetí části jsme byli mnohokrát vyloučeni, soupeř to trestal, sudí ten závěr hrubě nezvládl. Musíme zkrátka v takových situacích zatnout zuby a nenechat se rozhodit. To by se nám v play-off mohlo vymstít. Jsem rád, že se nikdo nezranil. Kromě Jana Smoly můžeme se všemi na sobotu počítat.

Základní část jste zakončili na čtvrté místě. Jste spokojený?

Základní část musíme určitě hodnotit pozitivně. Extrémně se nám povedl začátek a závěr sezóny, naopak prostřední část nebyla příliš dobrá. Ale naplnili jsme cíl a dostali se do play-off. K tomu přibyl bonus v podobě toho, že začínáme doma, to je určitá výhoda. Povedlo se nám také zapracovat do sestavy deset odchovanců našeho klubu. V určitých fázích sezóny nastupovalo pravidelně šest juniorů.

V předkole vás čekají Řisuty. Co na soupeře vymyslet?

Myslím si, že se nemáme prakticky čím překvapit. Kdo postoupí? Vidím to padesát na padesát. Myslíme si, že mají vyrovnanější kádr. Musíme si hlavně dát pozor na jejich první pětku a přesilovky, které mají slušné.

Řisuty v posledním kole doma vyfasovali debakl 0:6 od poslední Bíliny.

Ten poslední výsledek vůbec nebereme v potaz. Sice hráli v plné sestavě, ale pro oba celky neměl zápas prakticky žádný význam. Nikdo neměl o co hrát.

Času moc není, v sobotu už začínáte sérii na domácím ledě.

Moc času opravdu není. Ve čtvrtek si kluci odpočinuli. V pátek se trochu zaměříme na obranu a přesilovky. Oboje bude asi nejvíc rozhodovat.

Co hráčský kádr? Je kompletní?

Kádr se nám teď trochu rozpadl, hlavně v obraně. Máme sice na soupisce i kluky z Ústí, ale ti v sobotu hrají poslední utkání, takže je budeme mít eventuálně k dispozici až v pondělí.

Výhoda domácího prostředí může hrát svou roli. Ve Slaném navíc na Řisuty chodí mizivé návštěvy.

V Řisutech na hokej prakticky nikdo nechodí, klub tam nemá vlastně žádnou tradici. Naopak Děčín má parádní fanoušky, jsou věrní a povzbuzuji, i když se úplně nedaří. Ženou nás dopředu a patří jim obrovský dík.

Počítáte s tím, že by do sestavy naskočil i manažer Honza Havlíček, který se během základní části objevil v několika zápasech?

Pokud bude vše v pořádku, tak s možností že by opět nastoupil Honza, moc nepočítáme. Honza vždy pomohl, když jsme neměli dostatek lidí, je to velký srdcař. Takových lidí dnes moc není.

Co byste závěrem vzkázal vlastním fanouškům?

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podporují a doufám, že nám v play-off předají z hlediště svoji energii a pomohou nám tak k postupu do dalšího kola. Doufáme, že jich dorazí co nejvíce a užijí si s námi společně tu nejhezčí část sezóny.

HC Děčín – Stadion Vrchlabí 5:10 (0:4, 5:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 23. Volráb (Sýkora, Zajan), 23. Kuchynka (Faigl), 26. Zdvořáček (Faigl, Oliverius), 30. Horák (Volráb, Zajan), 38. Sýkora (Zicho) – 6. Matějček (Mrňa, Bednář), 8. Bednář (Mrňa), 10. Jirásek (Šlaicher, Bláha), 18. Niko (Bednář, Matějček), 28. Bednář (Matějček, Mrňa), 34. Bláha (Jirků, Matějček), 36. Bláha (Šlaicher), 44. Matějček (Bednář, Niko), 54. Jirků (Mrňa, Bednář), 60. Bláha (Matějček, Bednář).

R: Místecký – Toman, Kurtin. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0.

HC Děčín: Lavinger (Brňák) – Černohorský, Zdvořáček, Loukota, Zicho, Havlíček, Tůma – Ineman, Sýkora, Faigl, Horák, Volráb, Oliverius, Zajan, Fojt, Kuchynka, Smola.

Před zápasem byli oceněni nejlepší hráči HC Děčín - Michal Oliverius jako nejlepší útočník, Lukáš Lavinger jako nejlepší brankář a Jakub Loukota, jako nejlepší obránce. Ocenění dostali také trenéři.