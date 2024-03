Děčínští hokejisté ztratili i druhý zápas osmifinálové série play-off, když doma podlehli Letňanům 1:4. Na zápasy tak prohrávají 0:2, ve třetím utkání v Praze tak budou bojovat o pokračování sezony.

Děčínští hokejisté boj v play-off nevzdávají. | Video: HC Děčín

Skoro devět stovek fanoušků hnalo druholigové Medvědy na zteč. Ti předvedli daleko lepší výkon, než v prvním duelu, na výhru to ale nestačilo.

„Byla tam bojovnost, nasazení. Kluci to odmakali, bylo to daleko lepší po taktické stránce. Nemám jim toho moc co vytknout. Ale hraje se na vítězství a to nemáme,“ smutně řekl David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Jeho tým byl v první třetině aktivnější, svou převahu ale nepřetavil v góly. „Tady jsme měli odskočit, šance na to bylo. Hodně nás zabrzdila vedoucí branka soupeře na začátku druhé třetiny. Pak jsme se do toho vrátili, ale v koncovce to prostě nešlo. Naopak Letňany naše chyby trestaly,“ přiznal.

Ve 43. minutě poprvé a bohužel naposled zvedl diváky ze sedaček Parshakov, který snížil na 1:2. Jenže o pár vteřin později vrátil hostům dvoubrankový náskok Turek. „Tohle byl zlomový moment. Snížili jsme, jenže moc brzo přišel třetí gól hostů. Tu situaci jsme bohužel nevyřešili vůbec dobře,“ kroutil hlavou.

Třetí utkání se hraje v sobotu 16. března v Letňanech od 19.30. Děčín má jasno. Pokud nechce, aby mu skončila sezona, musí vyhrát. „Jedeme tam vyhrát, chceme sérii vrátit zpátky do Děčína. Oproti prvnímu zápasu tam byl vidět určitý progres. Věřím v charakter a sílu naší kabiny. Slibujeme, že se o to ještě porveme a uděláme z toho drama,“ dodal David Švagrovský.

„Poslední krok bývá vždy nejtěžší, ale my se na ten zápas připravíme jako na každý jiný,“ ujišťuje Petr Poppel, útočník Letňan. „Od začátku budeme chtít hrát svůj hokej. Budeme hrát dobře dozadu a možnosti pak přijdou. Věřím, že je proměníme,“ dodal.

HC Děčín - HC Letňany 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 43. Parshakov (T. Nezbeda, Zedek) – 21. Sklenář (Korčák, Poppel), 38. Poppel (Korčák), 44. Turek (Arnošt, Mrňa), 56. Pšenička (Poppel, Korčák).

R: Hlinka, Hucl – Janíček, Sýkora. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 893.

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Tomšík, D. Petrásek – D. Tůma (A), T. Nezbeda, Faigl (C) – Smola, J. Tůma, A. Macek – D. Černý, Jursa, Postl – Nowák, P. Hruška, Parshakov.