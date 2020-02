„Prvních deset minut jsme na soupeře doslova vletěli a do ničeho je nepustili. Kluci byli i poté aktivnější a měli více ze hry. Jenže hokej se hraje na góly a nám tam nic nepadlo. Měli jsme téměř čtyřicet střel na branku, ale nic z toho. Na druhou stranu soupeř jich měl 25. Naše efektivita a řešení zakončení nebylo dobré,“ kroutil hlavou děčínský kouč Jaroslav Hašek.

To hosté byli logicky daleko spokojenějším týmem. Vítězstvím v Děčíně si pojistili druhou příčku za suverénním Vrchlabím.

„Bylo to pro nás velmi těžké utkání. Myslím, že se projevila naše dlouhá pauza. Navíc soupeř hrál velmi aktivně, hodně bruslil, dostával nás pod tlak. Musíme poděkovat Čapínovi, tohle byl v brance jeho zápas. Nám se v těžkých chvílích podařilo vždy vstřelit branku, čímž jsme soupeře zmrazili a měli i oddych. Na druhou stranu musím říct, že jsme odehráli velmi dobře oslabení, včetně dvojnásobného tří proti pěti. Třetí třetinu jsme už poctivě odbránili dozadu a soupeři šance nedovolili. Pro nás to jsou důležité body, už vzhledem k dalším výsledkům v tomto kole,“ pochvaloval si trenér Dvora Králové Jiří Malinský.

Konec základní části druhé ligy se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ve středu 12. února hraje Děčín na ledě předposlední Nové Paky. Ta je přeposlední, Medvědi by tam měli bodovat. „Sestavu na každý zápas lepíme prakticky vždy na poslední chvíli. Kluci hodně marodí. Máme problém vůbec postavit tři pětky. Sám nevím jak to bude vypadat ve středu,“ pokrčil rameny Hašek.

HC Děčín – Dvůr Králové n. L. 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Luštinec (Havlas), 16. Půhoný (Dušek), 38. Franc (Půhoný, Dušek).R: Místecký – Goltsch, Sýkora. Vyloučení: 6:6, navíc Zicho (D) 10 minut OT. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 321.

HC Děčín: Lavinger (Zelenka) – Mareš, Kaltenböck, Zdvořáček, Loukota, Zicho, Balcar, Tůma V. – Faigl, Dörner, Kordule, Kuchynka, Tůma M., Volráb, Fojt, Zajan, Sýkora.