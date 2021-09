Po registraci se děti odebraly k úvodní části na suchu, poté následovala hodina ledu. Na čtyřech stanovištích proběhla zábavná cvičení v podobě překážkové dráhy, střelby na branku, kloboučkované a vedení kotouče. Na konec si děti zahrály hokej na celé hřiště. V jedné třetině zároveň probíhal trénink nejmladších hokejistů jako ukázka, co vše jsou schopny děti zvládnout i v raném věku. Přítomen byl maskot HC Děčín, který dětem zpestřil jejich pobyt na ledové ploše.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.