Porážky přišly v období marodky, ve vyrovnaných duelech nakonec „medvědice” tahaly za kratší konec; na ledě Kobry Praha padly 5:7, doma prohrály 3:4 v prodloužení, navíc ve svém prostředí nestačily na Jičín (4:5). Ve zbývajících zápasech, v nichž jim byly soupeřkami hráčky Lovosic a Náchoda, vždy vysoko vyhrály, což nejlépe dokumentuje skóre 39:4.

„Porážky nás mrzí. Před časem jsme sestoupili z 1. ligy. Pokud bychom dokázali postavit mančaft, tak bychom se rádi vrátili. Ale teď to bude komplikované, museli bychom vyhrát v Jičíně i na Kobře,” uvědomuje si děčínský kouč složitost situace.

Naposledy jeho svěřenkyně přejely 15:1 poslední Lovosice. „To byl pohodový zápas, zahrály si všechny holky. Pro nás jsou náročnější ty těžší duely, protože u holek je to jinak s psychikou; chlapi se proti silnějším vybičují, slabší podcení. Holky se ve vypjatých utkáních perou s emocemi, ty lehčí naopak zvládají v pohodě.”

V děčínském týmu dominuje Dominika Forejtová, na které je vidět, že hokej hraje od útlého věku. „To je pak hodně znát. My to to na Dominice stavíme. Třeba Lovosice mají hodně holek, které s hokejem začínaly až někdy v pubertě. I my takové máme, ale je jich méně. Když bych měl více to rozložení výkonnosti přiblížit, tak u nás máme tři skupiny. V té první je Forejtová, pak je střední skupina, kde jsou holky, které hokej hrají dlouho, a poslední skupina, ve které začínaly pozdě. Dělají to ze srdíčka, mají vášeň.”

Pro Špírka je těžké pro tyto tři výkonnostní skupiny poskládat trénink, rozdíly mezi děvčaty jsou značné. „Ale musím říct, že díky zápalu se i ty slabší holky zlepšují, dovednosti se snaží poctivě pilovat.” Největší rozdíl je znát v bruslení, to je v ženském hokeji alfou a omegou. „U žen nerozhoduje taktika nebo technické dovednosti, ale právě bruslení. Kdo je na tom v bruslení lépe, tomu to tam vždycky nějak spadne.”

Děčínské hokejistky mají perfektní zázemí. Od klubu mají ledy zadarmo, postaráno je o ně i v jiných ohledech. „Klub nám zajišťuje veškerou komunikaci se svazem, k dispozici máme i ostatní sportoviště - posilovnu, rozvojové centrum pro gólmany plus nový skatepark. Možná by v Děčíně byla fajn ještě jedna ledová plocha, myslím, že by byla naplno využitá. Takhle máme tréninky později, v opačném případě by mohly být dříve a třeba i častěji. Ale zase ruku na srdce - nevím, jestli by to holky dávaly, když chodí do práce,” zamýšlí se Špírek.

Hřeje ho, že holčičí parta je v Děčíně skvělá, tým drží pospolu. „Já začínal u dětí, pak jsem byl asistent trenéra v dorostenecké lize. Už jsem se chtěl věnovat hlavně rodině, ale pak přišla nabídka od holek. Trošku jsem se bál, že to v ženském kolektivu bude drhnout, ale vidím, že funguje suprově.”

Ve středu čeká na „medvědice" sousto v podobě duelu s Náchodem. Duel se hraje na ledě Východočešek, jednoznačným favoritem jsou hráčky Děčína.