„Určitě jsme si všichni ulevili. Hrozba sestupu byla pomalu od půlky sezóny, už tenkrát jsme věděli, že nebudeme bojovat o playoff, ale o záchranu. S Mostem jsme si to neuhráli sami. Naštěstí prohráli i Bílina, takže se mi hodně ulevilo. Nechtěl jsem být jeden z těch, co se podepíšou pod sestupem do kraje," přiznal po zápase Daniel Volráb, zkušený útočník a kapitán HC Děčín.