„Každá prohra je nepříjemná a je jedno proti komu,“ hlesl děčínský trenér Jaroslav Hašek.

Jeho svěřenci přitom rozehráli bitvu o čtvrtý flek skvěle. V 17. minutě zvyšoval Faigl, který zaznamenal čtyři kanadské body, na 3:0. „První třetinu jsme hráli opravdu takticky velmi dobře. Soupeř měl jen dvě šance a naopak my hráli v tempu. Kluci do puntíku splnili to, co jsme jim nakreslili a vše fungovalo. V kabině jsme všechny hráče upozorňovali, že není vyhráno. Že musí pracovat na ledě o to víc, ale popravdě druhá třetina byla strašná,“ ulevil si Hašek.

V polovině zápasu hosté vyrovnali a začínalo se od nuly. „Soupeř nás začal přehrávat hlavně v soubojích, propadli jsme párkrát na modré a oni se dostávali do přečíslení. Dali šťastný a náhodný gól. To hosty trochu nakoplo,“ připomněl.

V poslední fázi zápasu šli hosté dokonce do vedení, domácí sice vyrovnali, ale pět minut před koncem rozhodl Keszi. „Třetí třetinu jsme museli neustále dotahovat skóre, byla vidět snaha a nakonec jsme i vyrovnali. Ale soupeř byl nakonec šťastnější,“ pokračoval Hašek.

„Do utkání jsme vstoupili špatně, hráči si mysleli, že se asi Děčín porazí sám. Klíčové k našemu obratu byly tři situace. Gól na 1:3 ke konci první třetiny, přenastavení hlavy hráčů a skvěle ubráněné oslabení třem proti pěti ze začátku druhé periody. Otočka z 0:3 na 5:4 se cení a ukázala zdravý vzduch v kabině,“ pochvaloval si kouč Řisut Michal Jäger.

Medvědi tak trochu hazardují se svou účastí v play-off. Tam se procpe prvních šest týmů, sedmý Trutnov ale není daleko. Navíc má s Děčínem lepší vzájemné zápasy. „Náš největší nepřítel teď nejsou soupeři, ale naše vlastní hlava. Pokud vedeme bojíme se hrát,“ dodal na závěr Hašek.

Ve středu 29. ledna navíc čeká Děčín od 18 zápas na ledě prvního Vrchlabí.

HC Děčín – HC Řisuty 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Kuchynka (Faigl, Oliverius), 12. Faigl (Oliverius), 17. Faigl (Kaltenböck, Oliverius), 51. Kuchynka (Faigl) – 19. Potěchin (Fortelka), 26. Potěchin (Novák, Patyk), 33. Fortelka (Potěchin, Patyk), 42. Danov (Okegawa, Paršakov), 55. Keszi (Okegawa).

R: Vokřál – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 4:5. Navíc Zajan (D) 10 min OS, Zavřel (Ř) 10 min OS. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 263.

HC Děčín: Lavinger (Brňák) – Černohorský, Kaltenböck, Balcar, Loukota, Zdvořáček, Zicho, Tůma – Fojt, Arnold, Oliverius, Faigl, Volráb, Zajan, Smola, Kuchynka, Sýkora, Ineman.