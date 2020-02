V únoru chytli vítěznou slinu. Hokejisté Děčína vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Tři body za výhru 5:3 v Jablonci navíc dali Medvědům jistotu účasti v play-off.

DĚČÍNŠTÍ HOKEJISTÉ vyhráli v Jablonci a mají jistotu play-off. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Ano, play-off máme jisté. Nicméně do něj chceme jít s co nejlepšího místa. Zatím to vypadá, že potkáme Řisuty. Ve hře je ale také Most,“ řekl na úvod trenér HC Děčín Jaroslav Hašek.