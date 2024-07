Hlavním trenérem HC Děčín bude v nové druholigové sezoně Michal Trávníček (44 let), který před deseti lety vybojoval s Litvínovem extraligový titul. Asistentem zůstává Michal Oliverius.

Děčínský odchovanec se do svého klubu vrátil v sezóně 2022/2023. Po jejím konci ale pověsil brusle na hřebík a dal si od hokeje pauzu. „Říkal, že spíše než trénování mládež by ho lákalo vést dospělé. Poté, co skončil David Švagrovský jsme Michala oslovili a nabídli mu trenérský post. Musel ještě řešit práci, chvilku to trvalo, ale domluvili jsme se. Je to pro něj velká výzva,“ potvrdil Deníku Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Medvědi jdou tak trochu do rizika, jelikož Trávníček je trenérským nováčkem. „To samozřejmě víme, je to svým způsobem menší risk. Ke konci hráčské kariéry Michal uvažoval o trenérské činnosti. Dodělával si si trenérskou licenci. Chceme to ale zkusit. Pokud si všechno sedne, získáme trenéra na několik let, který je z Děčína a má ke klubu vztah,“ zdůraznil.

Kostra kádru druholigového celku zůstává pohromadě. Navíc se v Děčíně objevily zajímavé posily. „Asi největší jméno je Pavel Písařík, který byl v Mostě nejproduktivnějším hráčem. Možná ho ještě někdo doplní, ale to ještě není dotažené. Pro nás bylo prioritou, aby ta osa týmu zůstala pohromadě,“ dodal Jan Havlíček.

Michal Trávníček se narodil 14. března 1980 v Děčíně. Za extraligový klub HC Verva Litvínov přes tisíc utkání a mezi lety 2012–2019 byl jeho kapitánem. V sezoně 2014/2015 s ním vyhrál extraligový titul. Po dvou sezónách za druholigový HC Slovan Ústí nad Labem naposledy hrál za třetiligový HC Děčín v ročníku 2022/2023.