Je mu teprve sedmnáct let a už na sebe strhává velkou pozornost. A nejen proto, že v loňské sezoně zazářil v nejprestižnější juniorské lize světa USHL v dresu týmu Tampa Bay Juniors, když ve 44 zápasech stihl zařídit 52 bodů (25+27). Americký útočník Roco Selivanov má totiž v rodině hodně hvězdné hokejové předky, v krvi mu koluje slavná krev.

Jeho ruský otec Alexander strávil sedm dlouhých sezon v zámořské NHL. Ale to není úplně to nejzajímavější z jeho „cévéčka“. Jeho dědou je Phil Esposito! Ano, nejslavnější hokejista všech dob! A teď se podržte – vnuk kanadské legendy se letos mihnul v dresu České Lípy!

Opravdu! Nadějný klučina, jehož světoznámý děda si vydobyl hokejovou nesmrtelnost a nesmazatelné místo v Hall of Fame, brousil mantinely v krajském přeboru Libereckého kraje!

A jak se vůbec Roco, celým jménem Roco Philip Esposito Selivanov, dostal z Ameriky až do malého městečka na severu Čech?

„Přišel jeho agent, že tady Roco bude s rodinou a jestli by u nás mohl hrát. Řekl jsem, že není problém, protože je nás málo. Jeho tátu znám, ale nevěděl jsem, že jeho děda je Phil Esposito,“ prozradil Deníku trenér českolipského klubu František Richter.

Táta Roca Alex se přiženil do rodiny Phila Esposita, když si během zámořského angažmá v Tampě Bay vzal dceru kanadského velikána, který dvakrát vyhrál s Bostonem Stanley Cup. Ten byl v té době generálním manažerem Lightning. Alexandrovi a Carrie se na Floridě narodili dva synové, jedním byl právě Roco. „Můj děda má největší vlil na mojí kariéru,“ říká vnuk.

Na severu Čech si sedmnáctiletý talent střihnul ale jen velmi krátkou epizodku. „Byl tady jen chviličku, odehrál tři zápasy a pak odjel s celou rodinou zpátky do Ameriky udělat si víza,“ vylíčil Richter. Ve statistikách po něm zbyly jen čtyři trestné minuty. „Už čtvrt roku jsem ho neviděl. Měl by se vrátit, ale vůbec nevím kdy.“ Richter byl s Rocem nejčastěji v kontaktu, komunikace ale vázla. „On rusky neumí, což bych já vzhledem k mému věku dal. Ale s angličtinou je to u mě horší.“ Jestli se americko-ruský talent ještě někdy v Lípě objeví, to je vzhledem k jeho rodokmenu nepříliš pravděpodobné.