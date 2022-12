„Bylo to pro nás smolné utkání, opět jsme vyhořeli v koncovce, hlavně ve třetí třetině. Měli jsme dva samostatné nájezdy, dvakrát jsme netrefili prázdnou branku,“ kroutil hlavou Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Pro nás je to stále boj o osmé místo, které zaručuje play off. Děčín se v posledním zápase zlepšil a čekali jsme, že nepůjde o jednoduché utkání. To se potvrdilo. Šli jsme do vedení, ale dělali jsme hrubé chyby. Tým ale šel od začátku do zápasu s tím, že chce vyhrát, a to rozhodlo i na ledě,“ pochvaloval si Miroslav Šeba, trenér Kobry.

„Domácí byli ve druhé třetiny lepší, udělali jsme dvě individuální chyby a dostali dvě branky. Do poslední části jsme šli s tím, že chceme dát kontaktní branku. To se podařilo, byli jsme jasně lepším týmem. Ale jak už jsem řekl, i v těch největších šancích jsme zklamali a tím pádem prohráli. Myslím si, že jsme si určitě nějaký ten bod zasloužili. Chtěl bych ocenit naše fanoušky, kterých do Prahy dorazilo velké množství. Vytvořili nám domácí prostředí,“ dodal Mareš.

Porážky litoval i děčínský brankář Lukáš Lavinger. „Myslím si, že jsme v první třetině měli více ze hry. Velká škoda je, že když jsme dokázali vyrovnat, Kobra odskočila hodně šťastným gólem, pak se prosadilo z dorážky. Celkově to je velká škoda, minimálně bod jsme si zasloužili,“ litoval muž v masce.

Ve středu 7. prosince hraje Děčín od 18 hodin další důležité utkání na ledě Benátek na Jizerou.

HC Kobra Praha - HC Děčín 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Novák (Šťastný, Duda), 25. Knesl (Zídek, Kolda), 26. Zídek (Petrov, Kolda) – 23. L. Nezbeda (Macek, Cikhart), 44. Volráb (Cikhart). Rozhodčí: Hacaperka – Kučera, Štěpánek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 68.

HC Děčín: Lavinger – Černohorský, Brož, Mikulec, Charvát, Klement, Kučera – L. Nezbeda, J. Tůma, D. Tůma, Faigl, T. Nezbeda, Černý, Trávníček (C), Macek, Volráb, Cikhart.

Tabulka: 1. Příbram 59, 2. Letňany 59, 3. Tábor 50, 4. Ústí nad Labem 46, 5. Chomutov 45, 6. Vrchlabí 38, 7. Kobra Praha 35, 8. Benátky n. J. 32, 9. Mostečtí Lvi 31, 10. Cheb 27, 11. Děčín 25, 12. Písek 24, 13. Jablonec 16, 14. Klatovy 15, 15. Řisuty 10, 16. Hronov 10.