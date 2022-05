Davide, ty se vracíš po dlouhé době zpět do Děčína, co rozhodlo o tvém návratu?

Rozhodla situace jak v Ústí, ale také to, že jsem byl dlouho v kontaktu s Havrdou (Jan Havlíček) a panem Zdvořáčkem. Nakonec jsme se domluvili na angažmá v Děčíně, kde navíc budu trénovat mládež, resp. 1. a 2. třídu.