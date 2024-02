Děčínští hokejisté prohráli na vlastním ledě po sedmi výhrách. Jejich pěknou sérii stopla Příbram, která na severu Čech vyhrála 3:1.

Děčínští hokejisté nenavázali na výhru s Mostem (na snímcích), Příbrami podlehli 1:3. | Foto: Veronika Kroftová Kučírková

Medvědi byli třetímu týmu tabulky vyrovnaným soupeřem, nedařilo se jim v koncovce. Výborně chytajícího brankáře Šorfa překonal až v 53. minutě Zedek, který snižoval na 1:2. Děčínští se tlačili za vyrovnáním, měli další šance, zkusili to i v šesti hráčích, když odvolali brankáře. Ale udeřilo na druhé straně, kdy 25 vteřin před koncem rozhodl o výhře Příbrami Gengel.

Zdroj: Deník/Michaela Hlinková

„Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, měli jsme nasazení a hned od začátku i tempo. Bohužel utkání rozhodly naše dvě chyby směrem dozadu a jednoznačně naše koncovka. Ať už to byla neochota jít do předbrankového prostoru nebo přehrávání gólových šancí. V dalších zápasech, jenž budou přicházet, si nemůžeme dovolit několik přečíslení řešit tak, že si to chceme dát až do prázdné brány. Tam prostě musíme mít osobní zodpovědnost za to, že vystřelíme a nebudeme to hrát na krásu jako proti Příbrami. Takže v tomhle směru jsme byli vytrestaní, ale věřím, že se z toho poučíme. Příbram přijela hrát defenzivně a my jsme jí to v tomhle směru hodně usnadnili, protože jsme situace neřešili dobře a nemáme ze zápasu nic,“ smutně komentoval porážku děčínský trenér David Švagrovský.

Jeho tým zůstává v nadstavbě na pátém místě, má stejně bodů jako čtvrté Letňany. Ve středu 14. února se od 18 hodin představí Děčín ve Vrchlabí, které je na šestém místě s odstupem sedmi bodů.

HC Děčín - HC Baník Příbram 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 53. Zedek (Smola, Macek) – 13. Duchan (Josefus, Pinkas), 44. L. Bednařík (Chlouba), 60. Gengel (Josefus). R: K. Hlinka – P. Goltsch, L. Sýkora. Vyloučení: 1:2. Bez využití: Diváci: 368.

HC Děčín: Lavinger (A. Horák) – Vl. Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Tomšík, Kaltenböck, D. Petrásek – D. Tůma (A), T. Nezbeda, Faigl (C) – Smola, J. Tůma, Macek – Nowák, Parshakov, Chovanec.