„Jsme spokojeni s výsledkem, s předvedenou hrou jen částečně,“ načal hodnocení asistent děčínského trenéra Michal Oliverius. „Hlavně v první třetině na nás byla vidět nervozita z prvního domácího zápasu. V úvodní třetině jsme nehráli dobře, mohli jsme prohrávat vysokým rozdílem. Písek byl lepší, podržel náš Lukáš Lavinger,“ vysekl poklonu svému brankáři.

„O přestávce jsme se snažili kluky uklidnit. Rozhodla tak druhá třetina, kde nám to tam napadalo, pak se to jenom dohrávalo. Za tři body jsme samozřejmě rádi,“ dodal.

„Chtěli jsme na ně vlítnout a vytvořit si tlak. To se nám ale prvních deset minut vůbec nedařilo. Bylo to naopak, ale šance Písku jsme přežili a navíc jsme na konci třetiny využili přesilovou hru,“ hodnotil utkání děčínský brankář Lukáš Lavinger.

„S každým dalším gólem se nám hrálo lépe, za stavu 6:0 to bylo rozhodnuté. Věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů,“ usmál se děčínský muž v masce.

Ve středu 28. září čeká na Děčín utkání v Mostě, 1. října pak doma přivítá Chomutov.

HC Děčín - IHC Písek 7:2 (1:0, 5:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 19. L. Nezbeda (T. Nezbeda, Charvát), 24. Volráb (Tůma, Faigl), 24. L. Nezbeda (Zajan, T. Nezbeda), 34. Kuchynka (Macek, Starý), 38. Charvát (T. Nezbeda, L. Nezbeda), 40. Starý (Kuchynka, Volráb), 47. D. Tůma (Kuchynka, Faigl) – 49. Prášek (Matiášek, Volf), 60. Volf (Radoš, Dudáček)

Sestava HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Brož, Košař, Charvát, Kučera, Loukota (A), Starý – Trávníček (C), Faigl, D. Tůma – Zajan (A), T. Nezbeda, L. Nezbeda – Kuchynka, Volráb, Macek – J. Tůma.