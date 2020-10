Najít náhradní termíny bude pak pro hokejový Děčín hodně těžké. „Už tak je ta termínová listina neskutečně nabitá. Nevěřím, že stihneme všechno dohrát,“ smutně pronesl manažer HC Děčín Jan Havlíček.

Jak jste v klubu přijali zprávu, že minimálně na dva týdny máte po hokeji?

Vzali jsme to asi jako všichni sportovci. Radost z toho samozřejmě nemáme. V sezóně jsme za měsíc odehráli jen čtyři zápasy. Nemůžeme ani trénovat, po té pauze tak všichni začneme skoro od začátku. Budeme tedy dva týdny úplně bez sportu, nebo podobné aktivity.

Už teď je jasné, že budete dohrávat šest zápasů. Může jich být klidně i víc. Stihnete to nějak nacpat do termínové listiny?

Já nevím. Mě už takhle přijde termínová listina neskutečně nabitá, vždyť druhá liga má 42 zápasů. Navíc nejsem zastánce modelu, aby se takhle hodně hrálo. Jsem sám moc zvědavý, jak bude reálné, vše dohnat. Uvidíme, jak k tomu přistoupí svaz. Podle mě se ale některé zápasy prostě nestihnou dohrát.

Je podle vás správné rozhodnutí vlády o zastavení sportu v republice?

Myslím si, že ne. Sport celkově přispívá k imunitě. Omezit sport, nechat lidi sedět doma…nevím, nevím. Nemusíme s tím souhlasit, ale je to věc, kterou neovlivníme.

Pokud se začne hrát, bude to určitě bez diváků. Budou vám scházet finance za vstupenky, ale třeba taky za pronájem ledové plochy.

Samozřejmě. Pronájem zimního stadionu, ale i divácká návštěvnost bude mít vliv na provoz celého klubu. Zápasy A mužstva jsou vrcholem celého klubu. Bude to mít vliv na ekonomickou, ale i společenskou situace.

Hádám, že se dají očekávat problémy se sponzory.

My je máme vlastně od začátku, co tahle situace nastala. Přišli jsme o 15% z celkového rozpočtu. Sami sponzoři neví, co bude. Nám prostě v tuhle chvíli vypadlo dost peněz. Přál bych si, aby se to co nejdříve rozjelo, ale moc tomu nevěřím. Sponzorů logicky ubývá, sportovní kluby budou bojovat o přežití.

Myslíte si, že je ve hře i varianta, že by sezóna druhé hokejové ligy předčasně skončila?

Nevěřím, že pauza bude jenom 14 dní. Osobně si myslím, že to bude velký problém a obávám se, že se to může stát.