Hráči dorostu a 9. třídy HC Děčín si zpestřili přípravu na nový ročník dobrovolnickou akcí. Ve spolupráci s Dobrovolnickým Centrem Slunečnice se vydali společně se svými trenéry do Huntířova za paní Ležalovou, která potřebovala pomoc s vyklizením sklepa a přestěhováním dřeva ze staré a nebezpečné kůlny.

Mladí děčínští hokejisté s ničím neotáleli a ihned po příjezdu se dali do práce. Začali úklidem sklepa od zbytečných věcí, aby uvolnili prostor pro naštípané dříví na topnou sezónu. Po hodině bylo vyklizeno a děčínská parta mohla začít s přesunem topiva ze staré kůlny do vyklizené místnosti a nepotřebných věcí opačným směrem. Díky početnému zastoupení siláků a skvělé týmové spolupráci byla ještě během dopoledne práce hotová. Paní Ležalová neskrývala pocity radosti a také úlevy, že už se nemusí bát chodit pro dřevo do kůlny, v níž ji hrozilo nebezpečí.

„Na naše hráče jsme velmi hrdí nejenom za to, jak pilně pracují v tréninku, ale také za to, jak se postavili k tomuto dobrovolnému úkolu. Udělali dobrý skutek a ukázali, že mají srdce na správném místě," nechalo se slyšet trenérské trio Martin Všetečka, Karel Růžička a Jiří Martin.

Všem hráčům a trenérům, kteří se akce zúčastnili, patří obrovské díky!

Hráči: Petr Krátký, Jaroslav Moučka, Oliver Keleši, Jakub Krátký, Vojtěch Rosenbaum, Marián Keleši, Ondřej Koloušek, Jaroslav Chaluš, Martin Stein, Vojtěch Gorej, Jaroslav Tomsa, Tomáš Novotný, Dominik Sedláček, Vojtěch Šubík, Jakub Šubík, Roman Hynčica, Tadeáš Petr, Bruno Jednorowicz, Štěpán Polák, Matěj Měřička, Jan Doležal.

Trenéři: M. Všetečka, K. Růžička, J. Martin.

Zdroj: hcdecin.cz