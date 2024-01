Děčínští hokejisté zvládli úvodní druholigový zápas v letošním roce. Doma splnili roli papírového favorita, když porazili předposlední Hronov 7:3. Sami drží pátou pozici a jenom potvrdili účast v „lepší“ nadstavbové skupině.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hosté dlouho kousali, Medvědi jejich snahu utlumili v první třetině třemi góly během čtyř minut. Následně si své vedení pohlídali a zapsali další tři body do tabulky. I díky brankáři Horákovi, který přišel na sklonku loňského roku z Chomutova výměnou za Michaela Petráska.

„Rozhodla naše produktivita a také výkon Horyho v brance. Chytal opravdu dobře, často nás podržel, hlavně v úvodu utkání. Tak trochu jsem doufal, že mu v prvním zápase pomůžeme, ale hlavně v první polovině zápasu jsme mu to moc neulehčili. Nehráli jsme zase tak dobře, přeci jen to bylo po té vánoční pauze náročnější,“ přiznal David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Do konce základní části čekají na Děčín už pouze dva zápasy. V sobotu 6. ledna jedou do Písku, o týden později hostí doma Řisuty. „Jsem rád, že se přes pauza dal hráčský kádr dohromady. Chybí jenom Kučera s Mackem, kteří jsou v procesu a dávají se dohromady. Sádru sundal i Lukáš Lavinger, který začal s rehabilitací. Věřím, že do nadstavby půjdeme kompletní,“ dodal.

HC Děčín - HC WIKOV Hronov 7:3 (3:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 12. O. Sýkora (Zedek, Jursa), 15. Loukota (Zedek), 16. Vl. Brož (O. Sýkora, J. Tůma), 26. Faigl (D. Tůma, T. Nezbeda), 43. Jouza (Faigl, T. Nezbeda), 54. D. Tůma (Faigl, T. Nezbeda), 58. T. Nezbeda – 34. Matouš (Babrusev, Vaňkovský), 44. Matouš (Táborský, Voňka), 51. Táborský (Vaňkovský).

Rozhodčí: Červenka - Kurtin, Beneš. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 344.

Tabulka: 1. Chomutov 65, 2. Tábor 65, 3. Příbram 61, 4. Letňany 50, 5. Děčín 50, 6. Vrchlabí 45, 7. Mostečtí Lvi 42, 8. Benátky nad Jizerou 31, 9. Kobra Praha 27, 10. Cheb 25, 11. Ústí nad Labem 24, 12. Kralupy n. Vlt. 22, 13. Písek 20, 14. Hronov 20, 15. Řisuty 14.