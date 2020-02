Hokejisté Děčína bojují o účast v druholigovém play-off. Ale také s rozsáhlou marodkou, která vygradovala v posledním utkání na ledě Bíliny.

Do utkání totiž musel naskočit manažer klubu a jeden z trenérů Jan Havlíček, skoro dvě minuty pak na konci odchytal sekretář a trenér brankářů Martin Pošusta. Výsledek? Medvědi díky poslední čtvrtině, kde domácím nasázeli čtyři branky, nakonec vyhráli jasně 7:2. „Já jsem naposledy hrál před třemi lety. A to ještě byla také jakási výpomoc. Samozřejmě to není nic lehkého, na druhou stranu to tempo nebylo strhující. nemyslím si, že jsem úplně nestíhal, ale ta herní praxe tam prostě chybí. Občas vám ten puk překáží. Ale důležité je, že jsme ten zápas vyhráli,“ řekl Jan Havlíček.

V aktivní kariéře nastupoval v defenzivě, teď musel do útoku. „Úkol naší třetí lajny byl jasný. Udržet nulu a dát prostor odpočinku klukům z prvních dvou řad,“ připomněl.

Manažer HC Děčín vlétl do zápasu z voleje. Občas se sice dostane na led, ale defacto šel do zápasu s kanceláře. „Občas si s Jardou Haškem zahrajeme s klukama na tréninku. Po zápase jsem se cítil dobře, přeci jen se snažím nějak udržovat, v tom problém nebyl. Nechci nějak shazovat Bílinu, ale pokud bychom hráli třeba proti Dvoru Králové, nebo Vrchlabí, tak by to byl asi jiný cvrkot,“ pokýval Havlíček hlavou.

Skoro celý zápas odchytala děčínská jednička Lukáš Lavinger, za rozhodnuté stavu si brankoviště vyzkoušel Martin Pošusta.

„Před zápasem nám vypadl brankář juniorů, do Loun tak musel jet Šimon Brňák. Takže jsem šel na střídačku. Za rozhodnutého stavu na mě Háša (trenér Jaroslav Hašek) hodil oko, jestli tam nechci na chvilku jít. Já se to chytl a odchytal skoro dvě minuty. Šly na mě dvě střely, jednu jsem zdárně vyrazil, pomohl mi Patrik Balcar. Věřil jsem, že snad nedostanu za minutu a půl pět gólů,“ vzpomínal na vše s úsměvem.

„Minulý rok jsem odchytal dva zápasy v krajské lize za Varnsdorf. Druhou ligu jsem chytal zhruba před 12 lety,“ konstatoval Pošusta.

Jaká je vůbec brankářská situace v Děčíně? Jedničkou je Lukáš Lavinger, kdo mu kryje záda? „Šimon Brňák, tenhle týden je ale nemocný. Takže jsem musel zaskočit na tréninku. Petr Kácha je na hostování ve Varnsdorfu. Na střídavé starty máme Skokana z Litoměřic a Zeleného z Litvínova. Pokud budou moct, měli by nám pomáhat,“ prozradil Pošusta.

Další druholigový zápas hraje Děčín v sobotu 8. února od 18 hodin doma proti Dvoru Králové. „Je reprezentační pauza, takže věřím, že nám pomohou formou střídavých startů hráči z Ústí nad Labem,“ dodal Havlíček.