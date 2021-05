Druholigová sezona 2000/2001 nedopadla pro Děčín moc dobře. Severočeši skončili z dvacetičlenného startovního pole na šestnáctém místě. První utkání odehrál Pešán v děčínském dresu 20. září 2000, Děčín tehdy prohrál v Mladé Boleslavi 2:5. Poslední zápas si odbyl 6. ledna 2001. Děčín doma nestačil na Sokolov a padl 3:4. Pešán v první třetiny po asistenci Jaroslava Haška vyrovnával na 1:1.

Pešán byl tehdy kmenovým hráčem Liberce, který hrál první ligu. „Je pravda, že si na něj pamatuji, ale konkrétně vám toho moc neřeknu. V té době jsme s Libercem spolupracovali, během sezony se tady dva nebo tři kluci objevili. Vím, že Pešán hrával ve druhé, nebo třetí lajně. Ta první byla ryze děčínská, do té se nesahalo,“ zavzpomínal Aleš Havlík, bývalý děčínský hokejista.

„Filip Pešán tehdy přišel společně s Milanem Plodkem a Vencou Kočím. Liberečtí kluci do týmu zapadli velmi dobře, měli svou hráčskou kvalitu, byli v pohodě. Tihle hráči jezdili jenom na zápasy, takže v tom kolektivu moc času nestrávili. Peši byl bezproblémový kluk, sranda mu rozhodně nebyla cizí,“ usmál se Jan Havlíček, manažer HC Děčín, který si s Pešánem před dvaceti lety také zahrál.

Asi největší vzpomínky na aktuálního trenéra českého nároďáků má Lukáš Vaníček, předseda HC Děčín. „Filip byl tehdy veselý, pohodový kluk. Pár zápasů tady odehrál. Pamatuji si ho jako tvořivého hokejistu do kombinace, mám pocit, že jsme spolu tehdy hrávali v lajně. S dalšími kluky z Liberce měli dobrou úroveň, hráli dobře, Peši byl i dobrý parťák,“ pokýval Vaníček hlavou.

Oba bývalí hokejisté se setkali ještě na jiné akci. „Hráli jsme spolu na univerziádě a bydleli spolu na pokoji. Užili jsme si spoustu srandy, byla prostě p….,“ zasmál se Vaníček. „Pamatuji si, že uměl výborně parodovat tehdejšího metodika hokejového svazu Zdeňka Pavliše. V našem týmu na univerziádě se to hodně točilo okolo Filipa,“ podotkl.

Sportovní veřejnost může vnímat vystupování Pešána jako arogantní a odtažité. V kontextu děčínských vzpomínek to do sebe vůbec nezapadá. „Já si myslím, že je to pro Filipa taková obrana. Přeci jen musí odrážet nájezdy novinářských vlčáků. Je relativně mladý a už toho v hokeji hodně dokázal. Věřte, že to je srdečný člověk,“ zdůraznil. „Možná mu pomohlo poslední turnaj před mistrovstvím, kde se našim dařilo. Filip může být uvolněný, nebude už v křeči,“ dodal Lukáš Vaníček.