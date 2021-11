Chomutovská legie se postarala hned o čtyři branky do jablonecké sítě. Chlouba si připsal čtyři kanadské body (2+2), Chrpa (2+1) a Žižka (0+3) nasbírali tři body.

Děčínští tak utekli z posledního místa, kam spadla Bílina. „Kluci zatím plní to, proč nám přišli pomoct. Hrají dobře, výsledkově jsme se zvedli. Doufám, že to bude pokračovat,“ má jasno Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Děčínský klub byl delší dobu v kontaktu s chomutovskými Piráty. „Bylo to výhodné pro obě strany. Chtěli jsme si to uhrát sami, ale situace už byla vážná. Takže jsme se rozhodli požádat Chomutov o měsíční pomoc. Kluci se tady rozehrají pro baráž, náš tým by měl dostat ten správný impuls,“ pokračoval Havlíček.

Děčín tak má před sebou velký úkol. Nesmí usnout na vavřínech a spoléhat se na chomutovské hráče. Po jejich odchodu si nemůže dovolit spadnout zpět do výsledkové krize.

„Samozřejmě se někteří hráči nevejdou do sestavy. Ale na to prostě nemůžeme brát ohledy,“ zdůraznil Havlíček. „Kluci, kteří teď vypadli se sestavy, by měli ještě více pracovat. Je pravda, že stále bojujeme s marodkou a zraněními. Mimo je tak čtyři, pět hráčů. Navíc v dnešní době nevíte, koho zavřou do karantény. Proto jsme chomutovskou pomoc opravdu přivítali,“ má jasno Daniel Volráb, kapitán děčínských hokejistů.

Zkušený útočník si samozřejmě pochvaluje přítomnost Pirátů v děčínské kabině. Na druhou stranu připomíná, že karta se začala otáčet o zápas dříve. „Všechno začalo ve Dvoře Králové, kde jsme hráli ještě bez kluků z Chomutova. Tam se najednou vrátila na led ta týmovost, která nám předtím chyběla. Chomutovští kluci mají hodně zkušeností, na ledě jsou znát. Okamžitě zapadli do kabiny, moc dobře ví, o co se v Děčíně hraje. Víme, že ta pomoc je krátkodobá, ale kluci makají na plno. Je to na nich vidět na každém střídání, je jenom dobře, že se to odráží na výsledcích,“ dodal Daniel Volráb.

Nabitý program čeká na svěřence trenéra Kýhose i v prosinci. Už ve středu hraje Děčín na ledě třetího Mostu, doma se představí v sobotu, kdy přivítá čtvrtý Hronov.