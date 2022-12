Děčínské publikum si užilo opravdové gólové hody, Medvědi doslova rozsápali Hronov v poměru 12:3. „Utkání to bylo těžké. Hronov je v tabulce tam kde je, přijeli jen ve 13 nebo 14 hráčích, většinou s mladými kluky. Nám se ale výsledkově nedaří, tentokrát už jsme ale vyhrát prostě museli,“ pustil se do hodnocení asistent děčínského trenéra Michal Oliverius.

„Začali jsme klasicky, 1. třetinu jsme se dostali do vedení, měli jsme i další šance na navýšení náskoku, ale nedali jsme, soupeř nám ujel a do šaten se šlo za stavu 1:1. V kabině jsme si k tomu něco řekli a ve 2. třetině to tam klukům díky bohu začalo padat,“ popisoval zlomové momenty duelu. „Jedna vlaštovka určitě jaro nedělá, ale doufám, že kluci přišli na to, že góly dávat umí, a přenesou si to do dvou zbývajících zápasů do Vánoc, a konečně budeme proměňovat šance a přinese to body do tabulky, abychom se přiblížili tam, kam chceme.“

Jen s bodem se z venkovních výjezdů vrátily Most a Chomutov. Lvi padli 4:5 v prodloužení v Písku, Piráti rovněž v nastavení 3:4 v Táboře.

Ústí čeká mistr, tým z Ligy mistrů. Karlovarsko potrápíme, řekl manažer Přikryl

„Dnes jsme viděli pěkný zápas se šťastnějším koncem pro soupeře. Určitě se máme od čeho odrazit. Až na první třetinu, kdy byl soupeř aktivnější jsme to odehráli velice dobře. Ve druhé a třetí třetině jsme měli víc šancí my, ale bohužel jsme proměnili jen jednu. Soupeři gratuluji ke dvěma bodům,“ řekl po utkání chomutovský kouč Kamil Koláček.

„Závěr zápasu byl hodně divoký, byla tam vyloučení a nám se se štěstím podařilo vyrovnat. Vzhledem k průběhu zápasu bod bereme. V sobotu se budeme snažit doma vydolovat všechny tři," vyjádřil se k duelu v Písku šéf mosteckého celku Lukáš Bednařík.

Chomutov čepoval desítku, Ústí dalo sedm branek už v první třetině

Úplně naprázdno vyšel ústecký Slovan, jenž nestačil v Praze na lídra z Letňan 1:5. "První třetina byla herně vyrovnaná, i když jsme ji prohráli o jednu branku. Zápas se ovšem rozhodoval ve druhé třetině, kdy soupeř potrestal naše dva fauly. Ve třetí třetině již domácí zápas kontrolovali a moc šancí k obratu nám nedali," uznal zasloužené vítězství lídra asistent Jana Čalouna Martin Štěpánek.

VLCI SPÍLALI SUDÍM

Hořký debakl 2:8 s Vrchlabím museli doma překousnout jablonečtí Vlci, ti ovšem spílali především rozhodčím. Sudí Glanc je za dva vymyšlené fauly poslal už v první periodě do tří, Vrchlabí odskočili z 0:1 na 0:3 a nakonec úvodní dvacetiminutovku ovládlo 5:0.

„Utkání jsme si prohráli během pěti minut, když jsme se nechali zbytečně rozhodit rozhodčím. Poslal nás do tří, dostali jsme gól, pak druhý a ještě dlouhodobý trest a třetí gól. Pak jsme sice odehráli dobrou druhou třetinu a ve třetí se nám povedlo upravit na 5:2. Bohužel, soupeř dal šestý gól a pak už nebylo v našich silách vstřelit do konce zápasu čtyři góly. K výkonu rozhodčího se nechci vyjadřovat. My jsme taky udělali pár hloupostí, ale za mne pískal katastrofálně,“ snažil se po zápase udržet emoce na uzdě jablonecký trenér Jan Šuráň.

FOTO: Futsalový Chomutov vede 2. ligu, válí i Teplice a divizní Ústí

„Musím ale říct, že jsme odehráli relativně vyrovnanou partii s týmem z horní části tabulky. Zápas rozhodlo nevydařených pět, šest minut. Teď máme dva velice těžké soupeře, v sobotu jedeme do Tábora a ve středu hrajeme doma proti Chomutovu. To bude zajímavý soupeř. Určitě budeme rádi, když nás přijdou fanoušci podpořit,“ dodal.