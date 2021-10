Ve výsledkovém zmaru pokračují hokejisté Děčína. Tým, který vede Vladimír Kýhos, na ledě Jablonce nestíhal. Medvědi podlehli tamním Vlkům 3:11, v druholigové tabulce zůstavají poslední.

Vlci porazili Děčín | Foto: Josef Březina

Od začátku bylo jasné, jakým směrem se bude utkání ubírat. Vlci předčili svého soupeře ve všech herních činnostech a hlavně jim vycházela i koncovka. Do vedení šli po trefě Brokeše již ve druhé minutě, o čtyři minuty později se trefil Bouřil. Vedení 2:0 vydrželo na ukazateli skóre sedm minut a přišly dva slepené góly. Do černého mířili Bitman a poprvé v utkání Hric. To již začala skupina skalních fandů vyvolávat přání na „bůra“. Ten přišel minutu před koncem první třetiny. Čisté konto ale brankáři Vlků Královi do konce třetiny nevydrželo. Téměř okamžitě po vhazování projel mezi jabloneckými obránci Šeliga a překonal Krále. Do kabin se šlo za stavu 5:1 a fanoušci chtěli „ deset".