Hambálek na turnaji, kde Česko nakonec skončilo druhé za domácím Švýcarskem, odchytal dva zápasy. Proti Německu připsal výhru 3:1, proti Finsku pak porážku 5:6 po samostatných nájezdech.

„Byla to opravdu super zkušenost, jsem za to moc rád. Bylo to trochu něco jiného, než na co jsem zvyklý. Ta konfrontace s týmy z jiných zemí je opravdu super,“ zdůraznil.

Začínal na otevřeném zimáku. Teď nadějný mladík válí v extralize a sní o NHL

Oba zápasy, které za reprezentaci odchytal, se poměrně lišily. „Proti Německu to bylo fyzicky jednoduší, spíše to byl menší nápor na psychiku, jelikož jsem tam neměl moc zákroků. Proti Finsku to bylo přesně naopak. Soupeř udával tempo hry, zákroků bylo hodně, snažil jsem se týmu pomoct. Je to prostě jiné, než juniorská liga, chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvykl,“ prozradil.

Hambálek věří, že brzy přijde další pozvánka do reprezentace. Jak se mu vůbec aktuálně daří s Libercem? „Hrajeme nadstavbu, část vítězů. Oproti předešlé části sezony se nám zase tolik nedaří. Jsme pátí, šestí. Snažíme se vybojovat první čtyřku. Do konce sezony už moc zápasů nezbývá, snad se to podaří,“ uzavřel vše.