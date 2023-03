Ve čtvrtfinále play-off jste dvakrát jasně prohráli s Českou Lípou, přitom váš trenér Zdeněk Damašek si docela věřil. Jak celou sérii hodnotíte?

Myslím si, že jsme si věřili všichni. Jenže Lípa byla herně oproti nám úplně jinde. I kádr měla daleko širší a měla tam spoustu šikovných hráčů. Podle toho vypadaly oba zápasy. Bylo vidět, že jsou daleko víc sehranější a mají spolu víc natrénováno. Celkově se nám v sezoně na Lípu moc nedařilo, což se pak potvrdilo i v play- off.

Máte po sezoně, jak jí hodnotíte? Asi bude převažovat zklamání…

Určitě zklamání, celou sezonu jsme bojovali se sestavou a od toho se dost často odvíjely výsledky. Když jsme se sešli, tak jsme odehráli dobré zápasy a v jednu chvíli jsme byli na dostřel třetímu místu, ale bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo a opět jsme skončili na konci tabulky. Což je škoda. Tým jsme podle mě neměli tak špatný, abychom skončili předposlední.

Spojit obě krajské ligy? To je nereálné, nechci to podpořit, má jasno Damašek

Ten boj se sestavou byl asi velkým problémem, viďte?

Varnsdorf v tomhle ohledu doplácí i na svoje umístění. Většina hokejových klubů, které hrají vyšší ligy, jsou od Varnsdorfu celkem daleko a kluci, kteří se neuchytí ve druhé lize nebo nechtějí hrát vyšší soutěže z časových důvodů v Libereckém kraji, logicky půjdou do klubu, který mají poblíž. A to Varnsdorf není. Rozpočet tady není rozhodně obrovský, takže finanční prostředky na to, přivést rozdílové hráče nebo jim kompenzovat dojíždění, než formou cesťáku, zde zatím bohužel není.

Jaká je podle vás úroveň krajské ligy? Ubyl jeden tým, je vás už jenom šest.

Řekl bych, že každým rokem jde liga nahoru. Tak jako se zkvalitňují soutěže nad námi, tak to má i pozitivní dopad na krajskou soutěž. Minulou sezonu bych řekl, že třeba Jičín byl na úrovni spodních týmů druhé ligy. Letos je tedy rozdíl větší, jelikož se druhá liga hodně zkvalitnila a přišlo do nich spoustu zkušených hráčů, kteří nedávno hráli ještě vyšší soutěže. Tím, že ubyl Liberec, tak se pár hráčů rozptýlilo po ostatních týmech. Do Varnsdorfu bohužel nikdo nepřišel (smích). Tím, že nás bylo jen šest, tak první dva týmy měly jistotu play off a zbytek hrál předkolo, takže díky tomu jsme hráli aspoň to předkolo (smích).

Mluví se o možném sloučení s Ústeckou krajskou ligou. Co vy na to?

Já osobně bych to uvítal, protože by se hrálo více odlišných zápasů, než hrát celou sezonu dokola proti pěti týmům. Nejsem si však jistý, jestli by to všichni utáhli finančně, protože ve chvíli sloučení by se rapidně navýšily náklady na dopravu. Mám pocit, že by to všechny týmy nezvládly.

Co budete dělat po sezoně? Led se na začátku března rozpustí, budete mít ještě nějaké tréninky?

Já celou sezonu trénoval s Děčínem a do Varnsdorfu jsem jezdil pouze na zápasy. Takže budu chodit na tréninky dále s Děčínem a bude záležet, jak dlouho zde bude trvat sezona. Jinak, až nebude led, tak tady s klukama budeme chodit hrát na zimák fotbal, abychom se trochu udržovali v kondici a nástup na letní přípravu nebyl pro nás kritický (smích).

U týmu skončil jako trenér Radek Hron. Byla ta změna prospěšná?

Podle výsledku celé sezony to nejde hodnotit pozitivně. Nevím, jak byli kluci spokojeni s náplní tréninků ve Varnsdorfu, ale na druhou stranu, když není potřebná docházka, tak se toho moc vymyslet nedá. Navíc tady jsou tréninky A týmu spojené s juniory právě kvůli docházce a v zápasech je to pak znát. Já na Radka vzpomínám strašně rád. Trénoval mě mládeži, tak i chlapech, takže jsme spolu už něco zažili a je na co vzpomínat (smích). I díky někomu jsem před pár lety šel do Varnsdorfu.

FOTO, VIDEO: Medvědi zvládli i odvetu, v osmifinále čekají Letňany

Jak to vůbec bylo s brankářským postem ve Varnsdorfu?

Brankářskou dvojici jsem tvořil se Slámičem a v případě mé absence jezdil na výpomoc Hambas z liberecké juniorky. Asi na třech zápasech jsme byli spolu s Hambasem, jinak jsem jezdil se Slámičem. Ve většině zápasů jsem chytal já. Jsem vděčný za důvěru, kterou jsem tady dostal.

Co budete dělat po skončení sezony?

Dál chodit do práce a užívat volného času, kde se budu víc věnovat přítelkyni (smích). Ta se už nemůže dočkat, až sezona skončí a budu víc doma (smích). Do toho se snad s klukama sejdeme na nějaký fotbálek, tenis, kolo a pivo.

Případný návrat do Děčína není na pořadu dne? Budete nadále chytat za Varnsdorf?

To už je podle mě asi uzavřená kapitola. Jedině, že by se v Děčíne udělal rezervní tým do krajské ligy. Uvidíme, co bude příští rok. Bude záležet, jak to bude vypadat tady v Děčíně a zda budu moci trénovat tady. Kdyby ta možnost tady už nebyla, tak by to byl nejspíš konec. Ono se to nezdá, ale cesta do Varnsdorfu nám z Děčína zabere zhruba 50 minut. Pak samotný trénink, do toho práce a z toho dne vám už nic nezbude. Je pravda, že se netrénuje každý den. Záleželo by na spoustě okolnostech. Pokud by mi to dávalo smysl, tak bych určitě rád ještě pokračoval. Taky otázka, zda bude mít Varnsdorf zájem.