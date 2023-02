„Bereme výhru a tři body. Ovšem výkon to nebyl z naší strany ideální. Možná to bylo tím, že jsme klukům po utkání v Chebu dali dva dny volno. Nebyl tam od nich takový tlak na Jablonec, jaký bychom čekali. Musíme se do příště zamyslet, zda to volno dávat. Ale i takové zápasy jsou, důležité je, že jsme to vyhráli. Poslední čtyři zápasy musíme vyhrát,“ má jasno Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Mareše.

Jablonečtí Vlci zůstávají předposlední. Jelikož ale prohrál i poslední Hronov, je stále mezi oběma celky sedmibodová mezera. „Jeli jsme do Děčína v trochu slabší sestavě, ale soupeř měl marodů taky dost. Na začátku druhé třetiny jsme měli velký tlak, ale dostali jsme druhý gól a to nás položilo.Nahrává nám trochu vysoká prohra Hronova, který nezískal tři body a to je pro nás hodně důležité. Máme doma v sobotu Klatovy a musíme lépe zabojovat. Každý fanoušek dostane jedno pivo zdarma, tak doufáme, že budeme mít podporu publika. A věřím, že už budeme v plné sestavě,“ pevně doufá jablonecký vůdce lavičky Jan Šuráň.

Další zápasy jsou na programu v sobotu. Už v 17.30 hostí Most Vrchlabí a Chomutov má doma první Letňany. Od 18 hodin hraje Jablonec proti Klatovům a Ústí v Praze proti Kobře. Od 18.30 hraje Děčín ve Slaném proti Řisutům.