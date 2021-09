Letos hráli hráči ročníku narození 2011. Vzhledem k tomu, že se vždy hraje na konci sezóny v březnu, avšak kvůli koronaviru nemohl být uspořádán, byl přesunut netradičně na úvod sezóny a hráli jej hráči aktuálně 5. třídy.

V Děčíně se sešlo celkem sedm družstev a turnaj se hrál systémem každý s každým, kdy každá polovina utkání byla brána jako samostatné utkání a po konci každého utkání ještě následovala dovednostní soutěž v nájezdech – náhlé smrti, jejíž výsledek se také započítával do konečné tabulky turnaje.

Z toho bylo jasné, že vyhrát takový turnaj může mužstvo, které bude aktuálně dosahovat nejvyšší kvality a přikloní se k němu i trocha toho sportovního štěstí. Pro děčínský tým to jako každoročně byla výzva výzev. V sobotu měl Děčín na programu čtyři utkání. Jako první naskočil proti Stadionu Litoměřice. První polovinu děčínští vyhráli, druhou prohráli a v náhlé smrti uzmuli onen rozhodující bod. Druhým soupeřem pro děčínské hráče byl celek Škody Plzeň, který byl velkým favoritem na celkové prvenství. V tomto utkání si Děčín opět dokázal v první polovině připsat cenné vítězství a ve druhé polovině jako v předchozím utkání prohru. Náhlou smrt opět dokázal děčínský celek zlomit na svoji stranu, a tak i proti favoritovi turnaje bral do tabulky tři body.

Ve třetím utkání se Medvědi postavili proti Meteoru Třemošná. Očekával se vyrovnaný souboj, který však přinesl děčínským dva body za jednu remízu a opět vyhranou náhlou smrt. V posledním utkání sobotního dne nastoupili děčínští hokejisté proti celku PZ Kladno. Nutno říct že to bylo v čase, kdy se děti tohoto věku spíše připravují na odpočinek. Možná i tento hrací čas přinesl možná i mírné překvapení, kdy po remíze v první polovině a výhře ve druhé polovině jsme brali i bod za náhlou smrt, a tak si do tabulky připsali 4 body.

V neděli čekala Děčín dvě utkání. V tom prvním nastoupil proti slušně hrajícímu celku HK Lev Slaný, kdy Děčín obě poloviny prohrál, avšak podařilo se mu uzmout alespoň bod z dovednostní soutěže. Před posledním zápasem s celkem Mariánských Lázní se vědělo, že se to bude přímý boj o čtvrté místo. Po první prohrané polovině nastoupili domácí do druhé a po fantastickém výkonu všech přišla výhra. V náhlé smrti jsme poprvé a naposledy nedokázali vyhrát, a to možná rozhodlo i konečném výsledku. Nezbývalo než čekat, co přinesou ostatní výsledky hraných utkání. V posledním utkání turnaje, kdy hrálo PZ Kladno s Mariánskými Lázněmi, bylo sportovní štěstí trochu vzdálené. Domácí hokejisté nakonec obsadili páté místo, které se vzhledem k vývoji jednotlivých utkání mohlo zdát jako kruté, avšak celkový dojem z turnaje a předváděné hry byl vesměs pozitivní.

Celkovým vítězem se stal favorizovaný celek Škody Plzeň, které dokázali vzít body je domácí hráči a jednalo se tak o cenný hokejový skalp.

Sestava HC Děčín: Jan Drobúl (brankář), Anděl Jiří, Basl Matouš, Hercík Ondřej, Hubený Marek, Kminiak Pavel, Matoušek Jan, Nádvorník Jakub, Panoška Kryštof, Veselý Filip, Jakub Šejc, David Hašek a Matěj Kubíska. Trenérský tým: Lukáš Hercog, Jaroslav Hašek, Ondřej Michálek.

Zdroj: hcdecin.cz