V sobotu měl Děčín na programu čtyři utkání. Jako první naskočil proti celku HK Lev Slaný. Vstup do turnaje se povedl na výbornou, kdy děčínští hráči vyhráli obě poloviny a ovládli i dovednostní soutěž.

Druhým soupeřem pro děčínské byl celek Orli Znojmo. V tomto utkání se nděčínským hráčům místy lepila smůla v zakončení na hole, avšak bojovnost se nevytrácela. Nakonec si v tomto utkání Děčín vybojoval bod za remízu a bod za vyhranou dovednostní soutěž a připsal si tak další 2 body do tabulky.

Ve třetím utkání se domácí postavili proti Slavii Praha. S tímto celkem má Děčín od nejmenších kategorií velkou zkušenost a také pocit, že s nimi dokáže držet krok i přes to, že se jedná o jeden z TOP týmů v daném hokejovém ročníku. První polovinu dokázali děčínští hokejisté díky houževnatému pohybu a výbornému dobruslování vyhrát, druhou remízovat a poprvé jim nevyšla dovednostní soutěž. I tak se ale mohli radovat z dalších 3 bodů do konečného zúčtování.

V posledním utkání sobotního dne domácí nastoupili proti celku HC Tachov, který vedl někdejší trenér děčínského A mužstva Jaromír Carvan. Jednalo se tak o prestižní souboj na závěr dne pro obě strany. Ve hře se opět dařilo a po krásných hokejových momentech si Medvědi připsali 2 vítězství v hracím čase utkání. V nájezdech byl úspěšnější celek Tachova a tak děčínská strana brala další 4 body do celkové tabulky. První hrací den přinesl spousty vyrovnaných utkání s momenty jako z hokejové učebnice a tabulka byla vesměs vyrovnaná, kdy šanci na celkové vítězství mělo potencionálně 5 ze 7 celků.

V neděli čekala na Děčín 2 utkání s pozdějším srazem, a tak bylo možné dobře zregenerovat a nabrat síly po sobotním dlouhém dnu. V prvním utkání nedělního dne Medvědi nastoupili proti celku Mountfield HK, který v dané kategorii patří společné se Slavii k hokejové špičce. Po první polovině, kdy domácí soupeře skvělým pohybem eliminovali a po výborném výkonu brankáře brali výhru. Do druhé půle tak měli mírnou psychologickou výhodu, kterou Medvědi opět dokázali přetavit ve vítězství. Druhá půle nabídla i několik ostřejších momentů, což však v bojích o pozice nejvyšší je bráno jako automatická součást – prohrát nechtěl nikdo. Poslední díl tohoto scénáře v podobě dovednostní soutěže měl hned 3 série a na jejím konci byli opět šťastnější hráči domácího celku. Z tohoto veledůležitého utkání tak družina děčínských bojovníků brala plný počet 5 bodů do tabulky.

Výhledy před závěrečným utkáním byly pro pořádající celek velmi optimistické. Dalo by se říci, že stačilo „pouze“ zopakovat výkon z předchozího utkání a pohár zůstal doma. Jak ale všichni víme, každé utkání začíná od nuly a výkony dětí jsou v čase proměnlivé. Posledním soupeřem byla Sparta Praha, která do té doby podávala různé výkony, a tak nikdo nevěděl, co vlastně čekat. Po vhození úvodního buly byl v první části na ledě jen jeden celek a to právě pražská Sparta. Bruslařsky lepší, jako by se ani nedotýkali ledu a když už byla nějaká šance na děčínské straně, tak se hráčům příliš nedařilo. I tak se ale domácí snažili se soupeřem držet krok, avšak po první siréně z toho byla porážka 2:4. Nic nebylo ztraceno, byl tu ještě druhý poločas. V tomto dějství jako by na Medvědy padla deka nervozity z předchozího výsledku. Výkon děčínských hráčů byl mírně lepší, šance na vstřelení branky opět byly, avšak brankář soupeře byl vždy na svém místě a připraven jako neprůstřelná zeď. Na druhé straně hráči soupeře skórovali v podstatě z každé větší šance. Druhá polovina byla výsledkově také ztracena. V dovednostní soutěži byli domácí úspěšní a zapsali si tak poslední bod do konečné tabulky.

Nezbývalo, než čekat na vývoj ostatních utkání našich soupeřů a spoléhat na jejich případné ztráty. Těch se domácí bohužel nedočkali a nakonec obsadili ve velké konkurenci 3. místo. Jak už to tak bývá, před turnajem by toto umístění brala většina hráčů všemi deseti a měla z něho radost. Nyní však bylo pro některé hráče mírným zklamáním při pomyšlení, kam až mohl děčínský celek dosáhnout v průběhu vývoje turnaje. Tato cenná zkušenost však otevírá cestu k dalšímu zlepšování a práci v tréninku celého týmu, který je pro budoucnost klubu velkým příslibem.

Konečné pořadí: 1. HC Slavia Praha, 2. Mountfield HK, 3. HC Děčín, 4. HC Sparta Praha, 5. HK Lev Slaný, 6. HC Tachov, 7. HC Orli Znojmo.

Sestava HC Děčín: Štěpán Čtvrtník (brankář), David Hašek, Jakub Šejc, Patrik Kukla, Nikolas Nygrýn, Richard Patrman, Jaroslav Koval, Matěj Kubíska, Lukáš Polák, Tomáš Otradovský, Dominik Luka, Miroslav Koucký, Viktor Lapáček, Ondřej Růžička, Zbyněk Ponec, Marek Sadílek, David Linhart.

Trenérský tým: Jaroslav Hašek, Martin Luka, Karel Růžička