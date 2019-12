Hokejisté Děčína zvládli důležitou předehrávku 28. kola. Medvědi na domácím ledě udolali poslední Bílinu 4:3 a upevnili si čtvrtou pozici v tabulce.

HC DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Miroslav Zdražil

Domácí prohrávali, pak šli do vedení 2:1, ale do druhé přestávky se šlo opět za vyrovnaného stavu. V poslední třetině odskočil Děčín do dvoubrankového náskoku. Ačkoliv Bílina v poslední minutě snížila tři body si Medvědi vzít nenechali.