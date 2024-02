Čtvrté derby, čtvrté vítězství. Děčínští hokejisté potvrdili svou aktuální nadvládu nad Ústím nad Labem. V rámci předposledního kola nadstavbové fáze Děčín doma smetl regionálního rivala 5:0, prim hrála první útočná lajna ve složení Nezbeda – Tůma – Faigl.

Radost fanoušků HC Děčín. | Foto: Veronika Kroftová Kučírková

Na děčínský zimní stadion dorazilo něco málo přes osm stovek diváků, kteří vytvořili skvělou kulisu. „Chtěl bych všem fanouškům moc poděkovat, že vážili cestu na zimák. Atmosféra byla parádní, my si toho vážíme. Byl to pro nás hnací motor, jsme rádi, že jsme se odvděčili tak dobrým výsledkem,“ pochvaloval si vše David Švagrovský, trenér HC Děčín.

„My jsme do toho šli s pokorou, jelikož jsme předtím pětkrát v řadě prohráli. Chtěl jsme se proti Ústí výsledkově odpíchnout, derby jsme chtěli zvládnout. Je pravda, že se nám v zápase sešlo úplně všechno. Od brankáře, přes obranu až po útok. Podle mě jsme odehráli jeden z nejlepších zápasu v sezoně. Byli jsme od začátku více na puku a měli více pohybu,“ připomněl.

Jeho svěřenci v první třetině, kde gól nepadl, nevyužili tři přesilové hry, jedna byla dokonce dvojnásobná. Branky začaly padat v prostřední části, kde si hlavní slovo vzala první děčínská řada. Ta udeřila během patnácti minut hned čtyřikrát, Tomáš Nezbeda dva góly dal a na další dva nahrál.

„Po té první třetině jsme kluky nabádali, aby byli trpěliví a aby hlavně pokračovali v tom dobrém pohybu. Odměnou byla druhá třetina, kde jsme dali nádherné góly. První lajna odvedla výborný výkon a ukázala, že patří k nejlepší v lize,“ zdůraznil děčínský trenér.

Ve třetí třetině se žádný velký obrat nekonal, v závěru pak Smola přibalil hostům z Ústí na cestu domů pátý gólový dáreček. „Soupeř jsme vlastně k ničemu nepustili. Spokojenost je obrovská. To, co nám chybělo v předchozích zápasech, jsme teď na ledě měli,“ konstatoval.

Děčínský klub tak i počtvrté v letošní sezoně vyzrál na celek z krajského města. Třikrát ho porazil v normální hrací době, jednou po hodně dlouhých nájezdech.

„Myslím si, že tahle minisérie se zlomila už v prvním zápase v Ústí. Kluci zjistili, že se s nimi dá hrát a začali si více věřit. Pro hodně našich hráčů je to osobní, jsou tam nějaké vazby. Je to cítit už v týdnu před zápasem, více se to prostě řeší. Pro nás je to největší derby, více vyhrocenější,“ pokýval Švagrovský hlavou.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Děčínské hráče v derby zápasech proti Ústí také zdobí větší chtíč. „Stalo se, že jsme nebyli hokejově lepší, ale byli jsme ochotní pro ten výsledek něco udělat. Šli jsme více za hranu sebeobětování. Když bylo potřeba, udělali jsme něco navíc. Prostě jsme byli hladovější. Porazit v sezóně Ústí hned čtyřikrát je pro Děčín prostě výborné,“ dodal na závěr.

Medvědi čeká ještě poslední kolo nadstavby, v sobotu 2. března hraje od 15 hodin v Mostě. Pokud vyhrají a Vrchlabí ztratí, půjdou do play-off z pátého místa a narazí na Letňany. Pokud ale zůstanou šestí, v osmifinále je čeká Příbram.

HC Děčín - HC Slovan Ústí nad Labem 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a asistence: 23. Nezbeda (D. Tůma, Faigl), 25. Nezbeda (Brož, Faigl), 35. D. Tůma (Nezbeda, Faigl), 38. D. Tůma (Brož, Nezbeda), 59. Smola (Černý, Hruška).

Rozhodčí: Hacaperka – Toman, Hlinka. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 817.

HC Děčín: Lavinger (Horák) – Brož (A), Bartoň, Kučera, Zedek, Tomšík, Petrásek, Kaltenböck – D. Tůma (A), Nezbeda, Faigl (C) – Smola, J. Tůma, Macek – Černý, Jursa, Parshakov – Nowák, Hruška, Chovanec.

Tabulka nadstavby: 1. Chomutov 102, 2. Tábor 99, 3. Příbram 91, 4. Letňany 79, 5. Vrchlabí 69, 6. Děčín 67, 7. Mostečtí Lvi 50, 8. Ústí nad Labem 40.