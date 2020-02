Děčínští hokejisté zatím prožívají velmi dobrý únor. Ve čtyřech posledních zápasech třikrát vyhráli, v sobotu navázali na výhru na ledě Nové Paky, když doma porazili třetí Most 7:5. Vytoužené play-off je tak zase o kousek blíž.

DVANÁCT BRANEK viděli diváci v Děčíně. Domácí Medvědi (v bílém) doma nakonec porazili Mostecké Lvy 7:5. Vyhráli podruhé v řadě. | Foto: Miroslav Zdražil

„Utkání se nám hodnotí dobře jelikož jsme vyhráli těžký duel za tři body. Nástup do zápasu jsme měli výborný a brzy se dostali do vedení, což nám hodně pomohlo. Hra se poté vyrovnalo, ale až do konce jsme měli vždy výsledkově navrch. Třetí třetinu jsme byli opět trochu pasivní, ale myslím si, že to si kluci určitým způsobem pohlídali a nakonec náskok nepustili Hodně nám pomohli kluci z Ústí nad Labem, Zukal a Málek. Ale dobře zahráli i mladíci z třetí pětky,“ zdůraznil děčínský kouč Jaroslav Hašek.