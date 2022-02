Boj o černého Petra ve skupině Sever tak nekončí. Poslední Bílina stáhla předposlední Děčín na pět bodů. Navíc má dva zápasy k dobru. Bude to asi drama až do konce.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale na ledě to tak nebylo. V první třetině jsme byli lepší my. Jenže Bílina proměnila přesilovku a pak odskočila na dvě branky. Ve druhé třetině se to otočili. Dali jsme kontaktní branku a domácí zabrzdili. Velká škoda byla, že jsme na začátku poslední třetiny dostali branku na 4:2. To bylo zlomové,“ smutně přiznal Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Bílina tak má proti Děčínu snovou bilanci. Pět vítězství ze šesti zápasů. „Tohle mě mrzí asi nejvíc. Bílina v celé sezoně vyhráli osmkrát, ale hned pětkrát proti nám. My je dokázali porazit pouze jednou. Asi jim to letos na nás mančaft sedlo. Bohužel,“ pokrčil rameny.

Zápletka v boji o poslední místo je tak opět peprnější. „Je to pro nás samozřejmě komplikace. Mohli jsme odskočit na jedenáct bodů. Pokud by se to podařilo, bylo by to asi klíčové. Takhle je to o pět bodů a stále musíme bojovat. Nás čeká sedm utkání, Bílinu devět. Do konce základní části zbývá šestnáct dní. To bude pro kluky pořádná porce. Bude to těžké pro psychiku. Je potřeba se namotivovat a hodit to za hlavu. V sezoně už jsme dokázali bodovat proti Dvoru Králové nebo Letňanům. Musíme na to navázat,“ zdůraznil.

Bílina patří do kraje tak čtyři roky. Musíme jí tam poslat, burcuje Zika

Jak aktuálně vypadá děčínský kádr před koncem základní části? „Už na začátku ledna se nám zranil brankář Lavinger. Museli jsme z Varnsdorfu stáhnout Káchu, který tam byl na hostování. Máme na střídavé starty golmany z Litvínova a Chomutova. Ale to jsou hodně mladí kluci. Bohužel, do sestav mluví i covid a odložené zápasy,“ pokračoval.

Medvědi zažívají hodně černý ročník, přesto mají pořád lepší výchozí pozici. Cíl je jasný. Sbírat body, herní krása musí prostě stranou. „V sezoně jsem si často říkal, že takhle se o body nebojuje. Hráči musí za Děčín prostě bojovat. Třeba v Bílině to nebylo herně špatné, kluci to v rámci možností odmakali. Ale pět ze šesti branek dostaneme z předbrankového prostoru. To je špatně, u naší branky musíme být důraznější. Je potřeba hrát sice ošklivý, ale účelný hokej, který bude vycházet z defenzivy. Je taky třeba zlepšit přesilovku,“ má jasno Havlíček.

Z posledních sedmi zápasů hraje Děčín hned pětkrát doma. Měla by to být pro Medvědy výhoda. Jenže… „Daří se nám paradoxně více venku, než doma. To mě hodně mrzí. Doma nám to moc nejde, nehrajeme dobře. Ale věřím, že v poslední fázi sezony se to změní. Budeme také potřebovat podporu fanoušků,“ dodal na závěr Jan Havlíček.

V sobotu 12. února hraje Děčín další zápas, doma od 18 hodin hostí Dvůr Králové.