Byl to zápas, ve kterém šlo samozřejmě o výsledek. Ale také o pomoc nemocné holčičce.

Hokejisté Děčína prohráli na ledě Trutnova 3:5. Domácí nastoupili v růžových dresech, které připomínaly charitativní podtext zápasu, který nesl název HOKEJ PRO VENDULKU. Oba týmy nakonec dohromady vybrali 149 325 korun.

Medvědi nesehráli špatný zápas, domů si ale neodvezli ani jeden bod. „První třetina byla velmi opatrná a moc šancí na obou stranách nepřinesla. Domácí byli asi mírně aktivnější. Druhou třetinu na nás domácí opět vlétli. Dostali jsme velmi brzy hodně lacinou branku a soupeř ožil. Třetí třetinu jsme byli aktivní, chtěli jsme vyrovnat, což se nám také v přesilové hře povedlo. Bohužel jsme chvilku před koncem po chybě opět inkasovali a při hře bez brankáře dostali ještě branku do prázdné. Zápas to byl vyrovnaný a utkání by asi více slušela remíza,“ řekl děčínský kouč Jaroslav Hašek.

Medvědi s Trutnovem prohráli potřetí v řadě, mají tak horší vzájemné zápasy. „Utkání se nám povedlo. Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale paradoxně nám pomohla inkasovaná branka. Potom jsme předváděli hru, na kterou jsme se připravovali. Zvládli jsme velmi těžké utkání a jsme spokojení. Co nás všechny ale nejvíc těší je fakt, že se utkání vydařilo v rámci charitativního podtextu. Jsem nesmírně pyšný na obě dvě mužstva, diváky, partnery, no prostě na všechny,“ pochvaloval si manažer Trutnova Ondřej Pour.

Ve středu 22. ledna hostí Děčín doma Řisuty.

HC BAK Trutnov – HC Děčín 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Planý (TS), 22. Škvrně (Vácha), 31. Višňák (Starý, Kubinčák), 54. Starý (Kubinčák, Višňák), 59. Junek – 6. Volráb, 19. Balcar (Faigl, Oliverius), 48. Kuchynka (Faigl, Zdvořáček).

R: Veinfurter – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváci: 1210.

Děčín: Lavinger (Brňák) – Černohorský, Kaltenböck, Zdvořáček, Loukota, Zicho, Balcar, Tůma – Ineman, Fojt, Oliverius, Faigl, Volráb, Chovanec, Zajan, Dörner, Kuchynka, Smola.