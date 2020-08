Ve druhé hokejové lize se letos neuskuteční play off. Kvalifikace o postup do Chance ligy ale chybět nebude – postoupí do ní vítězové základní části v jednotlivých skupinách.

O podobě nového systému třetí nejvyšší soutěže rozhodl hlasováním per rollam výkonný výbor Českého hokeje.

„Tohle se nelíbí asi nikomu. Za aktuální situace ale moc možností není. Kdyby se stalo, že by nějaký tým musel do karantény, utkání by se kontumovala. A byla by pakz play-off bramboračka. Samozřejmě to mrzí, play-off bylo vždy vrcholem sezóny,“ přiznal manažer HC Děčín Jan Havlíček.

V základní části bude čtyřiadvacet účastníků rozděleno podle územního principu do tří skupin, v nichž se střetnou šestikolově každý s každým. V děčínské skupině Sever jsou největšími favority na první místo Mostečtí Lvi a Dvůr Králové. „Souhlasím, tyhle dva týmy budou asi papírově nejsilnější. Ale posiloval třeba i Jablonec, nebo Trutnov. Myslím si, že bude nová sezóna vyrovnanější, než ta předešlá, kde bylo jasným králem Vrchlabí. Věřím, že naši kluci neztratí motivaci.Chceme hrát co nejlepší hokej pro naše diváky, rádi bychom zapracovali do týmu další hráče, nejlépe odchovance. Problém v motivaci nevidím. Pokud by se všechno vyvíjelo dobře, tak by se možná malé play-off mohlo uskutečnit. Ale to ukáže sezóna,“ zdůraznil.

Tým, který vede jako trenér Michal Oliverius, má poměrně široký kádr. První dva přípravné zápasy prohrál. Most podlehl 4:8, Bílině 4:7. „Dva hráči skončili, byli přespolní. Bohužel nás nepřesvědčili. Samozřejmě bychom chtěli stavět na odchovancích, ale dres si musí zasloužit. Velkým úkolem bude nahradit právě Michala Oliveriuse, který měl velký vliv na druhý útok a také na naše přesilovky,“ konstatoval Havlíček.

Děčínská kabina zatím nemusela řešit pozitivní případ koronaviru. „Musím zaklepat, zatím jsme to řešit nemuseli. Apelujeme na hráče, aby nic nepodcenili. Pokud se nebudou cítit dobře, okamžitě by měli být doma a nechodit na tréninky. Dodržujeme zásadní hygienické podmínky, opravdu musí pít každý ze své lahve. Bohužel si myslím, že časem se nějakému pozitivnímu případu asi nevyhneme,“ dodal Havlíček.

Co na to děčínská kabina?



Lukáš Lavinger, brankář HC Děčín: „Určitě je škoda, že play-off nebude. Je to prostě vrchol sezóny. Jsou v tom emoce a chuť pokračovat v sezóně. Tenhle model hodně ovlivní míru nasazení v několika týmech. Většinu část sezóny nebude o co hrát. Na druhou stranu se můžou zapracovat mladí kluci, kteří budou poslouchat a budou mít chuť na sobě pracovat.“



Zdeněk Petráš, útočník HC Děčín: „Mrzí mě to, play-off má úplně jiný náboj. Nedá se nic dělat, všichni víme, že play-off začíná vlastně v září. Budeme se snažit dostat v tabulce co nejvýš. Snad se to dotkne jen téhle sezóny, Je jasné, že nahoře bude hrát Most a Dvůr Králové.“